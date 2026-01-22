KKM Büyüklüğü Toplam Mevduatın Yüzde 0,02’sine Düştü

Bankacılık sektörüne yönelik güncel veriler, düzenleyici kurulu tarafından yayımlanan haftalık bültenle ortaya kondu. Buna göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 21 milyon lira azalarak 4 milyar 765 milyon liraya geriledi. KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,02’sini oluşturuyor.

TOPLAM KREDİ HACMİ ARTTI

Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, 16 Ocak haftasında yaklaşık 49 milyar 718 milyon lira artış göstererek 23 trilyon 25 milyar 55 milyon liradan 23 trilyon 74 milyar 773 milyon liraya ulaştı.

TOPLAM MEVDUATTA YÜKSELİŞ

Sektörde toplam mevduat, bankalar arası işlemler dahil 608 milyar 149 milyon lira artarak 27 trilyon 465 milyar 430 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ DÜŞÜYOR

Tüketici kredileri, 27 milyar 927 milyon lira azalarak 2 trilyon 917 milyar 351 milyon lira seviyesine geriledi. Bu kredilerin 684 milyar 419 milyon liralık kısmı konut, 49 milyar 471 milyon liralık kısmı taşıt ve 2 trilyon 183 milyar 462 milyon liralık kısmı ihtiyaç kredilerinden oluşuyor.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERDE ARTIŞ

Aynı dönemde taksitli ticari krediler 13 milyar 547 milyon lira artışla 3 trilyon 501 milyar 934 milyon lira seviyesine geldi.

KREDİ KARTI ALACAKLARINDA DÜŞÜŞ

Bireysel kredi kartı alacakları, yüzde 1,7 oranında azalarak 2 trilyon 712 milyar 298 milyon lira olarak belirlendi. Bu alacakların 1 trilyon 26 milyar 732 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 685 milyar 567 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluşuyor.

TAKİPTEKİ ALACAKLARDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar, 16 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 7 milyar 826 milyon lira artış göstererek 610 milyar 770 milyon liraya ulaşmış durumda. Bu alacakların 445 milyar 489 milyon lirası için özel karşılık ayrılmıştır.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR YÜKSELDİ

Dönem sonunda bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 41 milyar 170 milyon lira artarak 5 trilyon 32 milyar 690 milyon lira seviyesine ulaştı.