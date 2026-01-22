M5 Metro Hattı İki Gün Kapalı Kalacak

M5 METRO HATTI İKİ GÜN KAPALI KALACAK

İstanbul’da sürücüsüz olarak işletilen M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı, teknik çalışmalar nedeniyle hafta sonu boyunca hizmet vermeyecek. İlgili kurum tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma hattının devreye alınması öncesindeki hazırlıklar dolayısıyla metro seferleri geçici olarak durdurulacak.

SEFERLER CUMA GECESİ SONA ERİYOR

Bu çerçevede M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı, 23 Ocak Cuma gecesi saat 00.00 itibarıyla kapatılacak. Hat üzerinde 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri boyunca yolcu taşınması gerçekleştirilmeyecek.

PAZARTESİ GÜNÜ HİZMETE DÖNECEK

Yürütülen teknik çalışmaların sona ermesinin ardından M5 hattı, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00’da seferlerine tekrar başlamış olacak.

ULAŞIM İETT OTOBÜSLERİYLE SAĞLANACAK

Metro seferlerinin duracağı süre zarfında ulaşım, Üsküdar–Samandıra güzergahında İETT otobüsleri vasıtasıyla gerçekleştirilecek. Otobüs seferleri, metro işletmesinin durduğu tüm saatleri kapsayacak şekilde düzenlenecek.

YOLCULUK SÜRESİ ÖNEMLİ DERECEDE AZALACAK

Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma hattının açılmasıyla birlikte yolculuk süresinin önemli ölçüde kısalması bekleniyor. Yeni hat devreye girdiğinde, Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresi 150 dakikadan 50 dakikaya inecek.