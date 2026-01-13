ABD Enflasyon Rakamları Açıklandı: Altın ve Gümüş Rekor Kırdı

ABD’DE ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri açıklandı. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 2,7 olarak kaydedilirken, aylık enflasyon yüzde 0,3 olarak belirlendi. Bu rakamların açıklanmasının ardından altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor seviyeler görüldü. Geçtiğimiz ay yıllık enflasyon yüzde 2,7 ve aylık enflasyon ise yüzde 0,3 düzeyindeydi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak belirlendi. Barınma maliyetleri, geçen yılın Aralık ayında aylık yüzde 0,4 artarak tüm kalemlerdeki aylık artışta önemli bir rol oynadı. Barınma endeksi yıllık bazda yüzde 3,2’lik bir artış gösterdi. Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 3,1 oranında yükseldi. Enerji maliyetleri ise aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 2,3 artış kaydetti.

PİYASALARDA HAREKETLENME

ABD’nin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasalarda yoğun hareketlilik yaşandı. Verilerin öncesinde ons altın 4 bin 601 dolar civarında işlem görüyordu. Açıklamadan sonra ise dolar, 4 bin 635 dolara çıkarak tarihî bir rekor kırdı. Ons gümüş ise veriler öncesinde 86,77 dolardan işlem görmekteyken, verinin ardından 88,19 dolara yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Dolar endeksi ise kritik veri açıklanmadan önce 99,06 puanda bulunuyordu ve veriler sonrasında 98,91 puan seviyesine geriledi.