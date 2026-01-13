Kediler İçin Yakılan Soba Yangına Neden Oldu

kediler-icin-yakilan-soba-yangina-neden-oldu

İKİ KARDESİN KEDİLERİ İÇİN SODA YAKTIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

İddialara göre, Erbaa’da Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yaşayan A.U. ve B.U. kardeşler, sahip oldukları kedilerin üşümemesi amacıyla evin müştemilatında soba yaktıktan sonra pazara çıktı. Bir süre sonra, sobadan çıkan alevler eve sıçradı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, komşuları E.A.’nın evine de sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine, Erbaa Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucunda yangın, çevredeki diğer evlere zarar vermeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

KEDİLERİN KURTARILMASI DUYGUSAL ANLARA YOL AÇTI

B.U., kedilerin kurtarılması sürecini gözyaşlarıyla izleyerek kurtarılanları kucağından indirmedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Nevşehir’de Genç Kadın Evinin İçinde Ölü Bulundu

Nevşehir'de bir genç kadının evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Akan Su Sorunu 201 Yıllık Camiyi Zor Durumda Bıraktı

Adana'daki 201 yıllık camide, sağanak sonrası tavan sızdırmaya başladı. İmam, suyun damladığı yerleri tahliye etmek için kova yerleştirdi.
Gündem

Fırtına Yelkenli Tekneyi Kontrolden Çıkardı

Bodrum'da etkili olan şiddetli rüzgar ve dalgalar deniz trafiğini olumsuz etkileyerek bir yelkenli teknenin karaya oturmasına sebep oldu.
Gündem

Batman’da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı

Sason'da etkili kar yağışı sonucu köy yolunda mahsur kalan 10 kişi, kurtarma ekiplerince güvenli bir şekilde çıkarıldı.
Gündem

Kıyı Erozyonu Karadeniz’de 50 Metre İleri Gitti

Karasu'da kıyı erozyonu nedeniyle Karadeniz'e bakan bir arsanın istinat duvarı çöktü. Denizin bir günde 50 metre gerilemesi, çevredeki mülkleri tehdit ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.