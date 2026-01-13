Kediler İçin Yakılan Soba Yangına Neden Oldu

İKİ KARDESİN KEDİLERİ İÇİN SODA YAKTIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

İddialara göre, Erbaa’da Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yaşayan A.U. ve B.U. kardeşler, sahip oldukları kedilerin üşümemesi amacıyla evin müştemilatında soba yaktıktan sonra pazara çıktı. Bir süre sonra, sobadan çıkan alevler eve sıçradı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, komşuları E.A.’nın evine de sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine, Erbaa Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucunda yangın, çevredeki diğer evlere zarar vermeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

KEDİLERİN KURTARILMASI DUYGUSAL ANLARA YOL AÇTI

B.U., kedilerin kurtarılması sürecini gözyaşlarıyla izleyerek kurtarılanları kucağından indirmedi.