Batman’da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı

batman-da-kar-yagisi-nedeniyle-mahsur-kalan-10-kisi-kurtarildi

Edinilen bilgilere göre, Altıdere köyüne gitmekte olan 10 kişinin bulunduğu minibüs, etkili kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı.

YARDIM TALEBİ YAPILDI

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren vatandaşlar, yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplanan köy yolunda çalışma başlattı.

EKİPLER YOĞUN ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yol ulaşıma açıldı ve minibüsteki vatandaşlar güvenli bir şekilde köylerine ulaştırıldı. Kurtarılan vatandaşlar, zorlu hava koşullarına rağmen özveriyle çalışan ekiplerin kendilerini kurtardığını dile getirerek, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

SÜRÜCÜLERE DİKKAT UYARISI

Yetkililer, bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğüne dikkat çekerek, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Nevşehir’de Genç Kadın Evinin İçinde Ölü Bulundu

Nevşehir'de bir genç kadının evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Akan Su Sorunu 201 Yıllık Camiyi Zor Durumda Bıraktı

Adana'daki 201 yıllık camide, sağanak sonrası tavan sızdırmaya başladı. İmam, suyun damladığı yerleri tahliye etmek için kova yerleştirdi.
Gündem

Fırtına Yelkenli Tekneyi Kontrolden Çıkardı

Bodrum'da etkili olan şiddetli rüzgar ve dalgalar deniz trafiğini olumsuz etkileyerek bir yelkenli teknenin karaya oturmasına sebep oldu.
Gündem

Kediler İçin Yakılan Soba Yangına Neden Oldu

Erbaa'da kediler için yakılan sobadan kaynaklanan yangında iki ev ağır hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.
Gündem

Kıyı Erozyonu Karadeniz’de 50 Metre İleri Gitti

Karasu'da kıyı erozyonu nedeniyle Karadeniz'e bakan bir arsanın istinat duvarı çöktü. Denizin bir günde 50 metre gerilemesi, çevredeki mülkleri tehdit ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.