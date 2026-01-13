Batman’da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Altıdere köyüne gitmekte olan 10 kişinin bulunduğu minibüs, etkili kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı.

YARDIM TALEBİ YAPILDI

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren vatandaşlar, yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplanan köy yolunda çalışma başlattı.

EKİPLER YOĞUN ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yol ulaşıma açıldı ve minibüsteki vatandaşlar güvenli bir şekilde köylerine ulaştırıldı. Kurtarılan vatandaşlar, zorlu hava koşullarına rağmen özveriyle çalışan ekiplerin kendilerini kurtardığını dile getirerek, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

SÜRÜCÜLERE DİKKAT UYARISI

Yetkililer, bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğüne dikkat çekerek, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.