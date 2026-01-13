Nevşehir’de Genç Kadın Evinin İçinde Ölü Bulundu

Olay, Yeni Mahalle Lise Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ebru D. (30) ile haber alamayan erkek arkadaşı Ömer M., onun mesajlarına yanıt verilmemesi üzerine kadının evine gitti. Daireye geldiğinde kapı üzerinde anahtarların takılı olduğunu gören Ömer M., alt komşusu B.K. ile birlikte daireyi kontrol etmeye karar verdi. İçeri giren şahıslar, Ebru D.’yi evin giriş holünde asılı bir şekilde buldu.

ACİL YARDIM VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri evde ve çevresinde detaylı incelemelerde bulunmakta. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda bir soruşturma başlatıldı.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Ebru D.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.