Akan Su Sorunu 201 Yıllık Camiyi Zor Durumda Bıraktı

akan-su-sorunu-201-yillik-camiyi-zor-durumda-birakti

DÖNEMİN VALİSİ TARAFINDAN YAPTIRILDI

1825 yılında dönemin valisi tarafından Seyhan ilçesinde yer alan Sarıyakup Mahallesi’nde inşa edilen Memiş Paşa Camii, günümüzde de halka hizmet vermeye devam ediyor. Ancak, yağışlı havalarda yaşanan su sızıntıları, camiyi ziyaret edenler için zorluklar yaratıyor. Çatısındaki akıntılar nedeniyle cemaat namaz kılmada sıkıntı çekiyor.

YAĞMURLARLA BİRLİKTE SORUNLAR ARTIYOR

İki yıldır camide görev yaptığı belirtilen imam Hüseyin Güzel, “İki yıldır ben akıntı olduğuna şahidim. Bundan önce de olduğunu söyleyenler var. Sistemde kiremit çatı olarak görünüyormuş ama zamanında sac olarak döşenmiş. Yağmur yağdığı aylarda böyle bir çile çekiliyor. Halılar da etkilenecek nem olacak” şeklinde konuştu.

CEMAAAT NAMAZ KILMADA ZORLUK YAŞIYOR

Bölgedeki esnaflardan Remzi Arkın (79) ise, caminin tavanından sürekli su aktığını belirterek, “Cami yağmur yağdığı zaman tavandan devamlı su akıyor. Namaz kılmak zorlaşıyor. Hemen hemen 4’te 3’ü ıslanıyor. Tavan bir türlü yapılmadı, yağmur yağdığı zaman gördüğünüz gibi halılar ıslanıyor. Namaz kılmak çok zor oluyor. Yapılmaz diye bir şey yok. Caminin çatısı çinkodur, tuğla değildir. Biraz çatısı yapılsa, çok dikey yapılsa yağmur suyunu içeriye vermez” ifadelerini kullandı.

