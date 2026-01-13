Fırtına Yelkenli Tekneyi Kontrolden Çıkardı

firtina-yelkenli-tekneyi-kontrolden-cikardi

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu’nda demirli bulunan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, fırtınanın etkisiyle sürüklenerek kontrolden çıktı. Sürüklenen tekne, kıyıya doğru savrularak karaya oturdu.

TEKNE KURTARILDI

Durumu fark eden çevredeki balıkçılar ile dalgıçlar, yelkenli teknenin çıkarılması için harekete geçti. Yapılan müdahale sonucunda tekne yeniden denize alındı.

DENİZ ULAŞIMI ETKİLENDİ

Diğer yandan, etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Güvenlik nedeniyle, bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, bölgede rüzgar ve dalga etkisinin bir süre daha devam edebileceğini belirterek, denizcileri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

