ABD Enflasyon Rakamları Piyasalarda Sert Dalgalanmalara Neden Oldu

ABD ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Piyasaların büyük bir heyecanla beklediği ABD enflasyon verileri nihayet açıklandı. Aralık ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 2,7 seviyesine ulaşırken, aylık bazda ise yüzde 0,3 olarak kaydedildi. Bu verilerin ardından altın ve gümüş fiyatlarında rekor artışlar gözlemlenirken, bir önceki ayda yıllık enflasyon da yüzde 2,7 ve aylık enflasyon yüzde 0,3 seviyesinde bulunuyordu. Çekirdek enflasyon yıllık olarak yüzde 2,6, aylık ise yüzde 0,2 artış gösterdi.

KONUT MALİYETLERİ ÖNEMLİ ETKİ YARATTI

Barınma giderleri, geçen yılın Aralık ayında aylık yüzde 0,4 artış göstererek tüm maliyetlerdeki aylık artışın önemli belirleyicisi oldu. Barınma endeksi yıllık bazda yüzde 3,2 oranında bir yükseliş sağladı. Ayrıca, gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 3,1 artış gerçekleşti. Enerji maliyetleri de aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,3 oranında artış kaydetti.

PİYASADAKİ HAREKETLENME

ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşandı. Ons altın, önemli veri açıklanmadan önce 4 bin 601 dolar civarındaydı. Verinin ardından dolar, 4 bin 635 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Sonuçların açıklanmasından önce ons gümüş fiyatı 86,77 dolar seviyesindeyken, sonrasında 88,19 dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. Ayrıca, dolar endeksi veri öncesinde 99,06 puanda iken, verinin ardından 98,91 puana geriledi.