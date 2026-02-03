Trump’tan Harvard’a 1 Milyar Dolar Tazminat Talebi

ABD’DE TRUMP-HARVARD GERİLİMİ DEVAM EDİYOR

Gerilim, ABD Başkanı Donald Trump ile Harvard Üniversitesi arasında sürüyor. Trump, Truth Social hesabında yaptığı açıklamada, kampüste düzenlenen Filistin destekli protestolar ve çeşitlilik, eşitlik ile kapsayıcılık programları nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı Harvard’ı hedef aldı.

1 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Trump, “Şu anda 1 milyar dolarlık tazminat talep ediyoruz ve gelecekte Harvard Üniversitesi ile hiçbir şekilde ilişki kurmak istemiyoruz.” açıklamasında bulundu. Amerikan basınında yer alan bir haberi yalanlayan Trump, Harvard’ın kendisiyle 200 milyon dolarlık bir tazminat anlaşması yaptığına dair yapılan açıklamaların gerçek dışı olduğunu belirtti ve tazminat olarak 1 milyar dolar talep ettiklerini vurguladı.

ÖNCEKİ ANLAŞMADAN BAHSETTİ

Yaptıkları önceki anlaşmaya dikkat çeken Trump, artık bu anlaşmanın geçerliliğinin kalmadığını ifade etti. Trump, “Bu, Harvard’ın 500 milyon dolardan fazla nakit tazminat ödemesinden kurtulmasının bir yoluydu. Aslında bu rakam, ciddi yasa dışı işlerinden dolayı çok daha yüksek olmalıydı.” şeklinde yorumda bulundu.

FEDERAL HÜKÜMETİN TEHDİDİ

Federal hükümet, Harvard’ın da içinde bulunduğu birçok üniversiteyi, özellikle Filistin’e destek amaçlı düzenlenen kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ile kapsayıcılık programları gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti. Bu çerçevede, Adalet Bakanlığı ile diğer bakanlıkların ortaklığında “Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü” oluşturulmuştu.

HARVARD’IN TEK BİR DAVA AÇTIĞI KAYDEDİLDİ

Trump yönetimi, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşmenin dondurulmasına karar vermişti. Harvard ise, federal hükümetin bu işlemlerinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye gitmişti.

UZLAŞMA İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Ağustos 2025’te Amerikan basınında çıkan haberlerde, Harvard ile ABD yönetiminin, milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması için üniversitenin 500 milyon dolar harcaması yönünde bir uzlaşmaya yaklaştıkları iddia edildi. Eylül 2025’te ise Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs, Trump’ın Harvard’ın fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı bularak, üniversiteye aktarımının önünü açtı.

