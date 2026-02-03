Türkiye’nin Sevilen Yüzü Ufuk Özkan’a Organ Nakli Yapıldı

Türkiye’nin sevilen yüzü Ufuk Özkan, bir süredir süren hastalığında en kritik dönüm noktasını geride bıraktı. Karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören Özkan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nde deneyimli cerrahların uzman kapsamına alındı. Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek liderliğindeki ekip, başarılı operasyon sonrası sanatçının sağlık durumu hakkında sevindirici açıklamalarda bulundu.

GECEYİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRECEK

Operasyonun sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, “Türkiye’nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle iki ila üç hafta arasında değişiyor” dedi.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİK

Ufuk Özkan’ın sağlık sürecini yaklaşık üç yıl boyunca yakından takip ettiklerini vurgulayan Prof. Yaprak, “Bu süreçte kendisinin ne kadar çok sevildiğini hem bizlere hem de ailesine ulaşan mesajlar sayesinde yakından hissettik. Ameliyat sürecinde dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerine teşekkür ediyoruz. Dualarını çok yakınımızda hissederek bu süreci yürüttük. Onlar da iyi ki varlar. Sevenlerinin gözü aydın olsun” şeklinde konuştu.

AMELİYAT 11 SAAT SÜRDÜ

Prof. Dr. Murat Dayangaç, “Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10–11 saat süren yorucu bir operasyon oldu. Anestezi süreci ve cerrahi aşamalarla birlikte uzun sürmesini beklediğimiz bir ameliyattı, çünkü hastamız daha önce cerrahi işlemler geçirmişti. Ancak tüm süreci son derece başarılı biçimde tamamladık ve sonuçtan oldukça mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

OLUMSUZLUK YOK

Bugün planlanan ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Cenk Şimşek, “Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor” şeklinde konuştu.