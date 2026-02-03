Lionel Messi’nin Geleceği: Newell’s Old Boys ile Anlaşma Sağlandı

Dünya futbolunda bir dönemin efsane ismi Lionel Messi’nin kariyeriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Son günlerde Galatasaray ile adı anılan Arjantinli futbolcunun, “Dünya Kupası’na hazırlık için İstanbul’da oynayabilir” ihtimali gündeme gelmişken, asıl niyeti gün yüzüne çıktı.

GALATASARAY İDDİALARI HEYECAN YARATTI

Geçtiğimiz günlerde bir yorumcu, Galatasaray yönetiminden aldığı bilgiler ışığında Messi için “4 aylık özel proje” hazırlandığını öne sürmüştü. Bu projeye göre Messi, 2026 Dünya Kupası öncesinde yalnızca İstanbul’da gerçekleştirilecek karşılaşmalarda görev alacak, deplasman maçlarına gitmeyecek şekilde bir program izliyordu. Ancak İtalyan kaynakları, bu umut dolu planları sona erdiren bir haberle gündeme geldi.

İTALYANLAR DUYURDU: YUVAYA DÖNÜYOR!

Tuttomercatoweb tarafından aktarılan habere göre, 38 yaşındaki Lionel Messi, genç yaşta altyapısından yetiştiği ve tutkulu bir taraftarı olduğu Arjantin ekibi Newell’s Old Boys ile anlaşma sağladı. Kulübün başkanlığına yeni seçilen Ignacio Boero’nun, Messi’yi ikna ederek tarihi dönüşü için el sıkıştığı ifade edildi.

GÜVENLİK GARANTİSİ VERİLDİ

Messi’nin Rosario kentine dönüşündeki en büyük engel olan güvenlik sorunları, devletin müdahalesiyle aşılmış durumda. Bölge valisinin bizzat devreye girdiği ve Messi ile ailesi için en yüksek dereceli güvenlik garantisi verdiği belirtiliyor.