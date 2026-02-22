ABD Gizli Servis’inden Trump’ın Malikanesinde Şok Olay

abd-gizli-servis-inden-trump-in-malikanesinde-sok-olay

ABD GİZLİ SERVİSİ MAR-A-LAGO’DA GÜVENLİĞİ SAĞLADI

ABD Gizli Servisi, eski Başkan Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine izinsiz şekilde girmeye çalışan bir kişiyi açtığı ateşle etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Olayda bir erkeğin yaşamını yitirdiği kaydedilirken, söz konusu şahsın 20’li yaşlarda olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ AV TÜFEĞİ VE YAKIT BIDONU İLE ORTAYA ÇIKTI

Gizli Servis, şüphelinin malikanenin kuzey kapısından içeri girmeye çabaladığını, elinde av tüfeğine benzeyen bir cisim ve bir yakıt bidonu ile bulunduğunu ifade etti. Olay anında Trump’ın Washington, DC’de bulunması dikkat çekti.

İNANÇ İÇİNDE BİR KAVRİYE MALİKANEYE GİRME GAYESİ BELLİ DEĞİL

Şu an için, şüphelinin Mar-a-Lago malikanesine girmeye çalışmasının sebepleri hakkında herhangi bir bilgi verilmediği aktarıldı.

