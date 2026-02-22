Rusya’dan Estonya’ya Nükleer Silah Uyarısı

Rusya, Estonya’nın NATO Planlarını Değerlendiriyor

Peskov, Rusya’nın devlet televizyonu kanalında gerçekleştirdiği açıklamalarda, Estonya’ya NATO’nun savunma planı çerçevesinde nükleer silah konuşlandırılması durumunda Moskova’nın alacağı tutumu değerlendirdi. Estonya’nın Rusya’ya yakın bir konumda olduğunu belirten Peskov, bu ülkeyi diğer Avrupa ülkeleri gibi bir tehdit olarak görmediklerini ifade etti.

NÜKLEER SİLAHLAR ETKİLEŞİMİ

Peskov, “Ancak Estonya topraklarında bize yönelik nükleer silahlar konuşlanacaksa, o zaman bizim nükleer silahlarımız da Estonya topraklarını hedef alacaktır. Estonya bunu açıkça anlamalıdır.” şeklinde görüşlerini dile getirdi. Ayrıca, Rusya’nın nükleer caydırıcılık konusundaki önlemlerinin arkasında duracağını vurgulayarak, “Rusya’nın, özellikle nükleer caydırıcılık konularında kendi güvenliğini sağlamak için her zaman gerekeni yapacağını” belirtti.

ESTONYA’NIN TAVRI

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise NATO’nun savunma planları kapsamında gerekli görülmesi halinde Estonya topraklarına nükleer silah yerleştirilmesine karşı bir itirazları bulunmadığını bildirdi.