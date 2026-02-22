Kayseri’de Düğün Takıları İçin İcra Süreci Başlatıldı

kayseri-de-dugun-takilari-icin-icra-sureci-baslatildi

Kayseri’de bir kişi, düğününde akrabasının takmış olduğu çeyrek altının geri verilmemesi üzerine icra takibi başlattı ve altını geri aldı. Bu durum, “takı hukuku” konusunu gündeme getirirken, Türk geleneklerinde genellikle “borç” ya da “hediye” olarak değerlendirilen düğün takılarının mahkeme sürecine taşınmasına sebep oldu. Düğün ve sünnetlerde, takılan takıların genellikle önemli günlerde iade edilmesi beklenirken, icra takibi başlatmanın örneğine rastlanmamıştı.

KİŞİSEL MESELE YASAL SÜRECE TAŞINDI

Kayseri’de yaşanan bu sıra dışı olayda, bir vatandaş yıllar önce bir akrabasının düğününde çeyrek altın taktı. Ancak kendi düğün gününde, akrabasının düğüne katılmadığını ve hiç takı göndermediğini fark etti. Bu durumu kişisel bir mesele olmaktan çıkaran vatandaş, takılan altının “karşılıklılık esasına dayalı hibe” olduğunu belirterek, Kayseri Genel İcra Dairesi aracılığıyla icra takibi başlattı. İcra takibinde, geçmişte takılan altının piyasa değeri üzerinden iadesi talep edildi.

Hukuki süreçte dikkat çeken bir detay, karşı tarafın icra takibine itiraz etmemesi oldu. İcra takibi, akrabaya tebliğ edildiğinde, yasal süre içinde itiraz edilmemesi nedeniyle borç kesinleşti. Bu durum, icra takibinin başarıyla sonuçlanmasını sağladı; icra dairesi, altının bedelini borçludan tahsil ederek hak sahibine teslim etti. Uzmanlar, düğünlerdeki takıların hukuki niteliği hakkında iki farklı görüş ifade ediyor. Bazı hukukçular, bunların hediye niteliği taşıdığını ve geri istenemeyeceğini savunurken, diğer bir görüş ise takıların “iade edilmek üzere” verilen sosyal borçlar olduğunu öne sürüyor. Ancak bu olayda icra takibine itiraz edilmemesi, altının geri alınmasını sağladı. Bu durumda, borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesinin ana neden olduğu belirtiliyor. Eğer bir itiraz olsaydı, konu sulh hukuk mahkemesine taşınacak ve “takının hediye mi yoksa borç mu olduğu” tartışılacaktı.

