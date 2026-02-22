Osimhen’in Yokluğunda Galatasaray Zor Günler Geçiriyor

osimhen-in-yoklugunda-galatasaray-zor-gunler-geciriyor

Son dönemde Süper Lig ve Avrupa’da yaşanan puan kayıpları, Okan Buruk’un oyun planında Victor Osimhen’in kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu. Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor ile gerçekleştirdiği karşılaşmadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Osimhen’in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçlarda ise Galatasaray’ın kazanamama serisi 5 maça çıktı.

OSİMHEN’SİZ GALATASARAY’IN PERFORMANSI

Victor Osimhen’in ya sakatlığı ya da rotasyon gereklilikleri nedeniyle forma giyemediği mücadelelerde Galatasaray’ın elde ettiği sonuçlar, takımın hücumda alternatif planının yeterince işleyemediğini gözler önüne seriyor. Osimhen’in yokluğunda oynanan ve galibiyet alınamayan 5 maç şu şekilde sıralanıyor: – Frankfurt 5-1 Galatasaray – Galatasaray 0-1 USG – Galatasaray 0-2 Fenerbahçe – Galatasaray 1-1 Gaziantep FK – Konyaspor 2-0 Galatasaray

OSİMHEN’İN SAĞLIK DURUMU

Sarı-kırmızılı ekip, sağ dizinde ağrılar yaşayan Victor Osimhen’in tedbir amacıyla Konyaspor maçı için kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu, ancak oyuncunun sakatlığı ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı. Bu doğrultuda, yıldız futbolcunun bir sonraki maçta yeniden kadroda yer alması bekleniyor.

