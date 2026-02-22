Telegram Üzerinden Uyuşturucu Ticaretinin Yükselişi

Dijital mesajlaşma platformu Telegram üzerinde kurulan gruplarda çok sayıda uyuşturucu satıcısının, elindeki uyuşturucu maddeleri paylaşmaktan çekinmediği gözlemleniyor. Bu kişilerin, tabanca ve çeşitli silah görüntüleri ile korku salmaya çalıştıkları dikkat çekiyor. Bazı kullanıcılar ise gruplarda uyuşturucu kullanma anlarını paylaşıyor.

PATATES HAT KULLANILIYOR

Polis, dijital mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satan kişilerin, “patates hat” olarak adlandırılan, ölü veya yabancı kişiler üzerine kayıtlı hatları kullandığını belirliyor. Yapılan incelemelerde, bu kişilerin telefonlarında yabancı operatörlere kayıtlı hatların bulunduğu tespit ediliyor.

ŞİFRELİ MESAJLA UYUŞTURUCU SATIŞI

Adli Bilişim Uzmanı, yapılan işlemlerin çeşitli iletişim platformlarında şifreli olarak gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Chat imkanı veren, sesli veya görüntülü iletişim kurma imkanı sunan platformlarda şifreleme ile işlemler yapabiliyorlar.” dedi. Siber güvenlik uzmanları, uyuşturucuyla mücadelede ebeveynlerin rolüne dikkat çekiyor. Uzman, “Aileler, gerektiğinde çocuklarının bu platformlardaki yazışmalarını kontrol etmeli ya da hangi uygulamaları indirdiklerine bakmalı.” dedi.

SANAL MEDYA SİTELERİNDEN TEMİN ETTİM

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, ifadesinde, “Sanaldaki uyuşturucu satış gruplarından sipariş veriyordum. Bu kişileri yüz yüze hiç görmedim. Genellikle posta kutuma bırakıyorlar ve benim daha önce bıraktığım parayı alıyorlar.” şeklinde bilgi vererek uyuşturucu ticaretinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Hacıoğlu’nun ifadesinin ardından, zehir tacirlerinin WhatsApp ve özellikle Telegram uygulaması üzerinden müşterilerle iletişim sağladığı da gün yüzüne çıkmıştı.