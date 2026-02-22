Trabzonspor Deplasmanda Galibiyetle Dönüyor

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun çekişmesi sürüyor. Ligin 23. haftasında, Burak Yılmaz’ın yönetimindeki Gaziantep FK ile Fatih Tekke’nin teknik direktörlüğündeki Trabzonspor, hakem Çağdaş Altay’ın yönettiği karşılaşmada Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda bir araya geldi. Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

3 GOL 5 DAKİKADA ATILDI

Trabzonspor, galibiyeti getiren gollerini 24. dakikada Felipe Augusto ve 27. dakikada Paul Onuachu ile kaydetti. Gaziantep FK’nın tek golü ise 22. dakikada Mohamed Bayo’dan geldi.

PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 48’e yükselterek ligdeki yerini sağlamlaştırdı. Gaziantep FK ise 28 puanda kalarak zorlu bir dönem geçirdi.

GELECEK MAÇLAR

Süper Lig’in bir sonraki mücadelelerinde Trabzonspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacakken; Gaziantep FK, Samsunspor’un saha koşullarında mücadele verecek.