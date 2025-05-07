Abd Grönland İle İlgili Faaliyetlere Başladı

ABD YÖNETİMİ GRÖNLAND İÇİN YENİ ADIMLAR ATTI

ABD yönetimi, Grönland hakkında aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçmişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma isteği açık bir şekilde belirtilmişti. Son gelişmelere göre, The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD yönetimi, Trump’ın açıklamasının ardından istihbarat kurumlarından Grönland’daki ABD yanlısı yerel aktörlerin belirlenmesini talep etti.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ VE YENİ TESPİTLER

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın liderliğindeki bazı üst düzey yetkililer, önceki hafta istihbarat birimlerinin başkanlarına Grönland’da gerçekleşen bağımsızlık hareketleri ile ada üzerindeki ABD madencilik faaliyetlerine yönelik kamuoyunun tutumu hakkında daha fazla veri toplanması yönünde talimat verdi. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü James Hewitt, “Başkan (Trump), ABD’nin Grönland ve Arktik bölgesinin güvenliği konusunda ciddi endişeleri olduğunu açık bir şekilde ifade etti.” şeklinde bir açıklama yaptı.

TRUMP’IN SATIN ALMA ARZUSUNDA İLK ADIM

Bu gelişmeler, Trump’ın daha önce dile getirdiği Grönland’ı satın alma arzusunu hayata geçirme yönünde atılan önemli adımlardan biri olarak yorumlanıyor.

GEÇMİŞTEKİ AÇIKLAMALAR VE ÖNEMİ

Trump, göreve geldiği ilk günlerden itibaren Grönland ile ilgili olarak “satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma” gibi terimler kullanmıştı. Mart ayında Kongre’ye hitap eden Trump, “Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz.” demişti.