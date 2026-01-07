ABD Güçleri İki Hayalet Filo Tankerine El Koydu

ABD GÜÇLERİNDEN İKİ AYRI OPERASYON

ABD güçleri, gün içerisinde Kuzey Atlantik ve Karayipler yakınlarındaki uluslararası sularda düzenlenen iki ayrı operasyonda ‘hayalet filo’ olarak adlandırılan iki petrol tankerine el koyduğunu bildirdi. İç Güvenlik Bakanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün şafak öncesi yapılan iki operasyon, Sahil Güvenlik tarafından büyük bir titizlikle planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Operasyonda biri Kuzey Atlantik’te, diğeri Karayipler’de olmak üzere iki petrol tankeri hedef alınmıştır. Her iki tanker -Motor Tanker Bella I ve Motor Tanker Sophia- en son Venezuela’ya yanaşmış ya da bu ülkeye doğru seyir halindeydi” ifadelerini kullandı.

TANKERLER KAÇIŞTEYDİ

Bakan, el koyulan tankerlerden biri olan Motor Tanker Bella I’ın, haftalarca Sahil Güvenlik’ten kaçmaya çalıştığını, hatta takip altındayken bayrağını değiştirip isim değişikliği yaparak adaletten kaçma girişiminde bulunduğunu belirtti. “USCGC Munro gemisinin kahraman mürettebatı, bu gemiyi açık denizde, zorlu hava koşulları altında takip etti ve ülkemizi korumak amacıyla özveriyle çalıştı” diyen Bakan, mürettebatın sergilediği kararlılık ve vatanseverliğin ulusun takdirini kazandığını vurguladı.

SUÇLULARA GÖZDAĞI VERİLDİ

Bir kez daha suçlulara mesaj verildiğini belirten Bakan, “Kaçabilirsiniz, ama saklanamazsınız. Nerede olursanız olun, Amerikan halkını koruma ve uyuşturucu terörizminin finansmanını sekteye uğratma görevimizi asla ihmal etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

