ABD Güçlerinden İki ‘Hayalet Filo’ Petrol Tankerine El Koyma Operasyonu

ABD GÜÇLERİNDEN HAYALİ TANKERLERE OPERASYON

ABD güçleri, bu sabah gerçekleştirilen iki ayrı operasyonla, Kuzey Atlantik ve Karayipler kıyılarındaki uluslararası sularda bulunan 2 ‘hayalet filo’ petrol tankerine el koyulduğunu duyurdu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün şafak öncesi düzenlenen iki ayrı operasyonda, Sahil Güvenlik, biri Kuzey Atlantik’te, diğeri Karayipler yakınlarındaki uluslararası sularda olmak üzere 2 ‘hayalet filo’ petrol tankerine art arda ve titizlikle koordineli bir şekilde çıkma operasyonu gerçekleştirdi” dedi. Her iki tanker, Motor Tanker Bella I ve Motor Tanker Sophia, en son Venezuela’ya yanaşmış ya da bu ülkeye yönelmiş durumdaydı.

TANKER KAÇIŞ GİRİŞİMLERİNE RAĞMEN YAKALANDI

Noem, “Motor Tanker Bella I, haftalardır Sahil Güvenlik’ten kaçmaya çalışıyordu, hatta takip altındayken bayrağını değiştirip gövdesine yeni bir isim boyayarak adaletten kaçmaya çalıştı. USCGC Munro gemisinin cesur mürettebatı, bu gemiyi açık sularda ve zorlu hava koşullarında takip etti. Büyük bir dikkatle gözetleme yaparak ülkemizi korudular ve Amerikalıları gururlandıran bir kararlılık örneği sergilediler” ifadelerini kullandı. Bakan, bu cesur kadın ve erkeklerin özverili görev anlayışı nedeniyle ulusun teşekkürlerini hak ettiğini belirtti.

SUÇLULARA MESAJ VERİLDİ

Noem, “Dünyanın suçlularına bir mesaj verilmiştir: Kaçabilirsiniz, ama saklanamazsınız. Nerede olursanız olun, Amerikan halkını koruma ve uyuşturucu terörizminin finansmanını kesintiye uğratma görevimizden asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.