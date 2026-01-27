ABD Güney Kore’ye Yönelik Tarifeleri Yükseltti

ABD BAŞKANINDAN GÜNEY KORE’YE YENİ TARİFE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada ticaret anlaşmalarının ülke açısından büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. Bu anlaşmalar çerçevesinde, belirlenen süreçlere uygun olarak tarifeleri düşürmek için hızlı harekete geçtiklerini ifade eden Trump, ticaret ortaklarından da benzer bir tutum sergilemelerini beklediğini belirtti. Ayrıca, Güney Kore parlamentosunun ABD ile imzalanan anlaşmaya riayet etmediğini ileri sürdü.

GÜNEY KORE’YE YÖNELİK TARİFELERİ YÜZDE 25’E ÇIKARIYORUM

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile 30 Temmuz 2025 tarihinde ‘önemli bir anlaşmaya’ vardıklarını hatırlatarak, 29 Ekim 2025 tarihinde ülkede bulunduğu süreçte bu koşulları yeniden doğruladığını söyledi. “Kore Parlamentosu tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için, ki bu onların takdirindedir, Güney Kore’ye yönelik otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifeleri yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarıyorum” sözleriyle durumu özetledi.