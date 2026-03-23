ABD Hark Adası Saldırısını Değerlendiriyor İddiası

ABD HARK ADASI’NA SALDIRIYI DEĞERLENDİRİYOR

İsrail kaynaklı haberler, ABD’nin Hark Adası’na yönelik bir kara saldırısını düşünmekte olduğunu ortaya koyuyor. Üst düzey Amerikan yetkilileri, son günlerde Israel ve diğer ülkelerdeki muhataplarına Hark Adası’nı işgal etmek için askeri harekât başlatmanın bir seçenek olabileceğini iletti. Konuya dair bilgi veren bir kaynak, Amerikan ordusunun Hark Adası’na asker sevkiyatını hızlandırdığını aktardı.

HARK ADASI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Haber, sevkiyatın hafif uçak gemisi işlevi gören USS Boxer amfibi saldırı gemisi ile amfibi nakliye gemileri USS Portland ve USS Comstock’tan oluşan USS Boxer Amfibi Hazırlık Grubu tarafından gerçekleştirildiğini içeriyor. Bu grup, yaklaşık 4 bin 500 deniz piyadesi ve ek muharebe personeli taşıma kapasitesine sahip. Basra Körfezi’ndeki Hark Adası’nın, İran’ın petrol ihracatı açısından kritik bir merkez olduğu ve buradan ham petrolün yüzde 90’ının Çin’e gönderildiği ifade ediliyor.

İDARENİN İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR

Son günlerde Hark Adası’nın işgaline dair ABD yönetimi içerisinde tartışmalar başladığı vurgulanıyor. Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının önemli bir kısmının gerçekleştirildiği ana terminallerden biri. Yaklaşık 21 kilometrekarelik bir alana sahip olan ada, Buşehr eyaletinin açıklarında konumlanıyor. İran ana karasına 30 kilometre ve Buşehr limanına yaklaşık 55 kilometre uzaklıktadır.

PETROL ALTYAPISININ MERKEZİ

Hark Adası, petrol terminallerine ev sahipliği yapmasına rağmen yerleşim alanıdır ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişidir. Adanın, İran’ın enerji altyapısında kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Hark Adası’nda doğrudan petrol üretimi gerçekleştirilmiyor; ancak İran kara sularında ve açık denizdeki birçok petrol sahasından elde edilen ham petrol, deniz altı boru hatları aracılığıyla adadaki depolama tesislerine ulaştırılıyor ve buradan çeşitli pazarlara sevkiyatı gerçekleştiriliyor.