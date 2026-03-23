Kubilay Kaan Kundakçı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak’ta park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

10 GÖZALTI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yanı sıra babası ve ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 10’a ulaştı.

KUBİLAY’IN ARAŞTIRMA BAĞLANTISI

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, aracında uğradığı silahlı saldırının sonucunda yaşamını yitirdi. İddialara göre, rapçi Vahap Canbay, ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak amacıyla ortak arkadaşları Kundakçı’yı devreye sokmuştu. Kundakçı ve Canbay, bu nedenle olay yerine konuşmak amacıyla gitmişlerdi. Araçta bekledikleri sırada yanlarına yaklaşan iki farklı araçtan ateş açıldığı bilgisi alındı ve Kundakçı ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

CANBAY’IN İFADESİ

Olayla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri ilk olarak rapçi Vahap Canbay’ın ifadesine başvurdu. Canbay’ın “Eski kız arkadaşımla barışmaya gitmiştik. Bir araç geldi, içinden inip cama tıkladı, sonra ateş edip gitti. Aleyna’nın da bağlantısı olabilir,” şeklindeki beyanı üzerinde duruluyor.