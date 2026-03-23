Motorine 6 TL’lik Zam Beklentisi Artıyor

motorine-6-tl-lik-zam-beklentisi-artiyor

Akaryakıt ürünlerinde motorin fiyatında artış bekleniyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketler ve sıklıkla gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlandırması üzerinde etkili bir şekilde devam ediyor. Sektör yetkilileri, salı gününden itibaren motorin fiyatında 6 TL’lik bir artış olabileceğini duyurdu.

MOTORİN FİYATINA ZAM BEKLENTİSİ

Türkiye genelinde güncel benzin ve motorin fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.00 TL
Motorin litre fiyatı: 71.10 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 61.86 TL
Motorin litre fiyatı: 70.96 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 62.97 TL
Motorin litre fiyatı: 72.22 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 63.25 TL
Motorin litre fiyatı: 72.50 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

