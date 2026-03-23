Eczacıbaşı Sanipak’ı Malezyalı Arch Peninsula’ya Devrediyor

Eczacıbaşı Holding, güçlü markalarından Selpak ve Solo’nun yer aldığı Sanipak’ın tamamını, Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd’ye devretme kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bilgilendirmeye göre, 20 Mart tarihinde imzalanan anlaşma ile Sanipak için 600 milyon dolarlık bir değer belirlendi. Satış fiyatı ise işlem tamamlandığında finansal borçlar, nakit durumu ve işletme sermayesi gibi unsurlarda yapılacak düzeltmelere göre kesinleşecek. Açıklamayla birlikte Sanipak’ın, küresel pazarda önemli bir oyuncu olan ve selüloz ile kağıt üretimi alanında faaliyet gösteren bir gruba devredileceği belirtildi. Bu gelişmenin sektörde önemli denge değişimlerine yol açabileceği ifade ediliyor.

Eczacıbaşı İlaç tarafından yapılan açıklamada, “Sermayesinde %37,28 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Holding A.Ş. (“Eczacıbaşı Holding”) tarafından Şirketimize yapılan bildirimde; -Eczacıbaşı Holding’in sermayesinin %100’üne sahip olduğu Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki (“Sanipak”) paylarının tamamının Arch Peninsula SDN. BHD. (“Alıcı”) tarafından satın alınması için Eczacıbaşı Holding ile Alıcı arasında 20.03.2026 tarihli bir Pay Devir Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalandığı, -Sözleşme’de yer alan esaslar uyarınca, 600 milyon USD olarak belirlenen toplam Sanipak şirket değeri üzerinden, kapanış günü finansal verilerine göre finansal borç, nakit ve işletme sermayesi açısından düzeltmelere tabi tutularak belirlenecek tutarın, kapanış tarihinde devir bedeli olarak Eczacıbaşı Holding’e ödeneceği, sonrasında kapanış düzeltmelerine tabi olacağı, -Sanipak paylarının Eczacıbaşı Holding tarafından Alıcı’ya devrinin gerçekleşmesinin, yurtiçi ve yurtdışı Rekabet Kurulu izinleri dahil gerekli izin ve onayların alınmasına ve üzerinde mutabık kalınan tüm koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğu,” bilgilerine yer verildi.