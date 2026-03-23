İran Savaşında Mossad’ın Planı Tartışılıyor

İran SAVAŞINDA KRİTİK GELİŞMELER

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta Tahran’ı hedef almasıyla başlayan İran Savaşı, üçüncü haftasına girmiş durumda. İran, önceki gece Dimona ve Arad kentlerini hipersonik Fettah füzeleriyle vurmasıyla savaşın yeni bir aşamasına geçildiği yorumları yapılıyor. Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, Donald Trump yönetimi ve İsrail, İran’a karşı savaş açma kararını aldıklarında, Mossad, Başbakan Benyamin Netanyahu’ya detaylı bir plan sunmuş.

MOSSAD’IN STRATEJİSİ

Mossad Başkanı David Barnea, savaşın başlangıcından günler sonra, bu saldırıların İran muhalefetini harekete geçirip, isyanlarla İran hükümetinin çöküşüne yol açabileceğini ifade etti. Gazeteye konuşan üst düzey Amerikan ve İsrailli yetkililere göre, sunulan planın ilk adımı, dini lider Ayetullah Hamaney’in ortadan kaldırılmasıydı. Bu olayın, kitlesel bir ayaklanma yaratacağına inanılıyordu. Netanyahu, bu plana güvenerek ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna etmeye çalıştı.

PLANIN UYGULANAMAMASI

Ancak, yetkililerin ifadelerine göre, Netanyahu’ya bu planın beklenildiği gibi işleyeceği konusunda uyarılar yapıldı. Washington’daki bazı askeri yetkililer, “Amerikan ve İsrail bombalarının yağdığı bir ortamda İranlıların sokaklara çıkıp yönetimi protesto etmeyeceğini” belirtti. İki liderin başlangıçta olumlu yaklaşım sergilediği planın, uygulanamayacağı anlaşılmaya başlandı. Savaşın başlamasından birkaç gün sonra yapılan bir toplantıda Netanyahu, Mossad yetkililerine duyduğu hayal kırıklığını aktardı.

KÜRT GRUPLARIN ROLÜ

Gazetede, İranlı Kürt grupların isyanda nasıl kullanılabileceğine dair çeşitli iddialara da yer verildi. İsrailli yetkililer, planın başarısız olmasına rağmen hâlâ Kürt grupları vekil güç olarak kullanmak istediklerini belirtiyor. Ancak, bu fikre ABD’li yetkililerin soğuk baktığı bildiriliyor. İki taraf arasındaki bu karşıt görüş, gerginliğe sebep oluyor.