ABD Hava Kuvvetleri F-15E Uçağını OrtaDoğu’ya Gönderdi

ABD MERKEZ KOMUTANLIĞI, F-15E İNIŞİ DUYURDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 18 Ocak tarihinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 494’üncü Seferi Savaş Filosu’na bağlı bir F-15E Strike Eagle savaş uçağının Orta Doğu’daki bir üsse iniş yaptığını açıkladı. CENTCOM’un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 494’üncü Seferi Savaş Filosu’na bağlı bir F-15E Strike Eagle uçağının, 18 Ocak Pazar günü Orta Doğu’daki bir üsse iniş yaptığı” bilgisi verildi.

Bölgesel GÜVENLİK ARTIRILIYOR

Uçağın hangi üsse iniş yaptığına dair bir bilgi verilmese de, açıklamada “F-15’lerin varlığı, muharebe hazırlığını artırıyor ve bölgesel güvenlik ve istikrarı destekliyor” ifadelerine yer verildi. Birleşik Krallık’taki RAF Lakenheath üssünde konuşlu 494’üncü Seferi Savaş Filosu’na ait bu F-15E’nin Ortadoğu’ya konuşlandırılması, İran ile artan gerilim ve ABD güçlerine yönelik milis saldırılarının meydana geldiği bir dönemde gündeme geldi.

F-15E STRIKE EAGLE ÖZELLİKLERİ

Savaş uçağının, açıklanmayan bu üsse konuşlandırılması CENTCOM’a göre bölgesel güvenliği artırıyor. Boeing tarafından üretilen F-15E Strike Eagle ise, çift motorlu yapısı, her türlü hava koşulunda görev alabilme yeteneği, gelişmiş radar sistemi ve yaklaşık 23 bin libreye kadar silah ve mühimmat taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor.