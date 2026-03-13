Otoyol ve Köprülerin Özelleştirilmesi Beklentisi Rededildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprülerin özelleştirilmesiyle ilgili iddialar üzerine açıklamalarda bulundu. Bakan, “Gerek otoyollarda gerekse de bazı yollarda ağır bakımlara da başlamış durumdayız. Bu işler, bütçemize önemli maliyetler yüklüyor. Bu nedenle, belirli dönemlerde işletme hakkını vererek bu yapım süreçlerini işletmeciye devredip, bütçeden bir yükü kaldırabilir miyiz ve bunun için ne kadar gelir elde edebiliriz konusunda bir çalışma içerisindeyiz; ancak o yolların satışı kesinlikle söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

OTOYOL VE KÖPRÜLERİN SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Bakan Uraloğlu, yolların canlı organizmalar olduğuna dikkat çekerek, “Yollarda rutine göre 10 yılda bir hafif, 20 yılda bir de ağır bakım yapılması gereklidir. Gerek otoyollarda gerekse de bazı yollarda ağır bakımlara başladık. Bu durum, bütçemizde ciddi maliyetler doğuruyor. Dolayısıyla, belirli dönemlerde bu yapıları işletmeciye devretmeyi ve bu şekilde bütçeden yük kaldırmayı hedefliyoruz. Ancak o yolların satışı kesinlikle gündemimizde değil.” şeklinde değerlendirme yaptı.