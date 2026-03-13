Otoyol ve Köprülerin Özelleştirilmesi Beklentisi Rededildi

otoyol-ve-koprulerin-ozellestirilmesi-beklentisi-rededildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprülerin özelleştirilmesiyle ilgili iddialar üzerine açıklamalarda bulundu. Bakan, “Gerek otoyollarda gerekse de bazı yollarda ağır bakımlara da başlamış durumdayız. Bu işler, bütçemize önemli maliyetler yüklüyor. Bu nedenle, belirli dönemlerde işletme hakkını vererek bu yapım süreçlerini işletmeciye devredip, bütçeden bir yükü kaldırabilir miyiz ve bunun için ne kadar gelir elde edebiliriz konusunda bir çalışma içerisindeyiz; ancak o yolların satışı kesinlikle söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

OTOYOL VE KÖPRÜLERİN SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Bakan Uraloğlu, yolların canlı organizmalar olduğuna dikkat çekerek, “Yollarda rutine göre 10 yılda bir hafif, 20 yılda bir de ağır bakım yapılması gereklidir. Gerek otoyollarda gerekse de bazı yollarda ağır bakımlara başladık. Bu durum, bütçemizde ciddi maliyetler doğuruyor. Dolayısıyla, belirli dönemlerde bu yapıları işletmeciye devretmeyi ve bu şekilde bütçeden yük kaldırmayı hedefliyoruz. Ancak o yolların satışı kesinlikle gündemimizde değil.” şeklinde değerlendirme yaptı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın Gözünden Düşen 3 Futbolcu

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Jota Silva ve Taylan Bulut'a forma şansı tanımıyor. İki oyuncunun, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Gündem

Yıl Sonu Enflasyon ve Dolar Beklentileri Yükseldi

Merkez Bankası'nın anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi artarak yüzde 25,38 oldu; dolar/TL beklentisi ise 50,97 TL'ye düştü.
Gündem

Galatasaray, Torreira İçin Yenileme Hamlesi Yapıyor

Galatasaray, sıcak gelişmeler yaşanan Lucas Torreira'nın geleceği hakkında net kararını açıkladı. Ayrılık iddiaları son buldu.
Gündem

Sadettin Saran’dan Hakem Eleştirileri ve Genç Oyuncu Baskısı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın toplantısında hakem kararlarını ve Merkez Hakem Kurulu'nu sert bir dille eleştirerek, Galatasaray'ın haksız yere desteklendiğini iddia etti.
Gündem

TFF Tarihinde İlk Kadın Hakem Görevlendirildi

Süper Lig'in 26. haftasında görev alacak hakemler belirlendi. Asen Albayrak, lig tarihinde orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem olma unvanını kazanacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.