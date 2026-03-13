Sadettin Saran’dan Hakem Eleştirileri ve Genç Oyuncu Baskısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübü takip eden gazetecilerle bir araya geldi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen yemekte Saran’a yöneticiler Ali Gürbüz, Burçin Gözlüklü ve Gürhan Taşkaya eşlik etti. Saran, burada yaptığı açıklamada, “Şu anda Fenerbahçe’den başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ne şirketlerim ne de işim. Birinci önceliğim ailem, ikinci önceliğim Fenerbahçe. Tamamen takıma odaklıyız. O yüzden seçim konuşmanın bir faydası yok. Mayısa kadar konuşmayı düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, futbolcularla yapılan görüşmelere değinerek, yemeğin samimi bir ortamda geçtiğini belirtti.

HAKEM PERFORMANSLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Saran, hakem performansları hakkında da yorumda bulundu. Daha önce hakemlerle ilgili konuşmadığı için pişmanlık hissetmediğini ifade eden Saran, “Bağırıp çağırmanın bugüne kadar bir işe yaradığını görmedim. Hoşgörü, birlik ve beraberlik istedim. Ancak son iki hafta içinde yaşananlar gerçekten garipti. Toreira’ya sarı kart verilmemesi kabul edilemez. Merkez Hakem Kurulunda (MHK) ciddi bir sorun var ve Ferhat Bey’in yönetimi iyi değil.” demekle yetindi. MHK yönetiminin kulüpleri rahatsız ettiğini vurgulayan Başkan Saran, “Kulüplerin yüzde 90’ı MHK’den rahatsız. Federasyona da zarar veren bir durum söz konusu.” açıklamasında bulundu.

GENÇ OYUNCULARA BASKI

İlerleyen paragraflarda, Saran genç oyuncuların Kadıköy’de oynarken baskı hissettiğini ifade etti. “Genç oyuncularda Kadıköy’de ciddi baskı oluşuyor. Skor bulamadıkça oluşan bu baskı onların üzerinde etkili oluyor.” diyen Saran, bu konuda uzmanlardan destek aldıklarını dile getirdi. Transfer çıkmazlarına da değinerek, “Transferlerde para yüzünden gerçekleşmeyen durumlar söz konusu değil.” ifadelerini kullandı. Bir soruya verilen yanıtla ilgili ise “Federasyon başkanına güveniyorum.” şeklinde konuştu.

GALATASARAY’IN KOLLANDIĞI İDDİASI

Saran, Galatasaray’ın ligdeki konumu hakkında ise “Ben Galatasaray’ın kollandığına inanıyorum.” şeklinde bir görüş belirtti. Seçim çalışmalarına başlamadıklarını ancak tüm ihtimalleri düşündüklerini belirtti. “Yapacağının en iyisini yap, en iyisini ümit et, ama en kötüye de hazırlıklı ol.” ifadesiyle hazırlıklarını sürdüklerini vurguladı. Saran, geçmişte sesin yükselmesinin çözüm olmadığını, daha çok sonuç odaklı bir yaklaşımı tercih ettiklerini ifade etti.

TRANSFER DÖNEMİ VE HAZIRLIKLAR

Başkan Saran, transfer dönemine dair “En-Nesyri bize sürpriz oldu.” açıklamasında bulunarak, “Hedefimiz orta sahayı güçlendirmekti. Özellikle Lookman’ı almak istedim ama olmadı.” dedi. Sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Saran, Nelson Semedo dışındaki isimlerin milli arada takıma dönmesini planladıklarını ifade etti. Son olarak, taraftara kalan 9 hafta için destek çağrısında bulundu: “Eğer şampiyon olacaksak bu sadece oyuncularla değil, taraftarımızın da desteğiyle olacak.”

KULÜPLERİN KURTULUŞ REÇETESİ

Ekonomik açıdan Türk kulüplerinin ihtiyaç duyduğu reformu da paylaşan Saran, “Bizde yapılanmamızı Bodo Glimt gibi isteriz, potansiyelli futbolcularla dolu bir piyasamız var.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ancak Türkiye’nin futbol pazarının şartlarının, yapılacak reformları zorlaştırdığını ve kulüplerin ortak bir maaş skalası belirlemesi gerektiğini vurguladı.