ABD Hava Kuvvetleri’nden DEAŞ’a Hava Saldırıları

abd-hava-kuvvetleri-nden-deas-a-hava-saldirilari

ABD HAVA KUVVETLERİ SURİYE’DE DEAŞ HEDEFLERİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD hava kuvvetlerinin Suriye’de DEAŞ’a ait altyapı ve silah depolarını birçok hassas mühimmatla hedef aldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, askeri baskının sürdürülmesi amacıyla 3-12 Şubat tarihleri arasında Suriye’de 30’dan fazla DEAŞ hedefine yönelik 10 hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.

DEAŞ HEDEFLERİ SORGUSUZ ATEŞ ALTINA ALINDI

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik daha önce düzenlenen hava saldırılarının ise 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan bombardımanlarda DEAŞ’a ait iletişim merkezi, stratejik lojistik noktası ve silah depolarının toplamda 5 ayrı hava saldırısıyla imha edildiği belirtildi. Saldırıların 20 Aralık tarihinde başlatılan “Şahin Gözü Operasyonu” kapsamında yapıldığı vurgulandı.

OPERASYONUN NEDENİ DEAŞ SALDIRISI

Açıklamada ayrıca, bu operasyonun 13 Aralık’ta Palmira’da düzenlenen ve 2 ABD askeri ile bir tercümanın hayatını kaybetmesine sebep olan DEAŞ saldırısına yanıt olarak başlatıldığı hatırlatıldı. Son iki ay içinde yapılan hedefli operasyonlarda 50’den fazla DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği veya yakalandığı, ayrıca DEAŞ’a ait 100’den fazla altyapı hedefinin de yüzlerce hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Ülke Genelinde Uygulanıyor

Ticaret Bakanlığı, devreye aldığı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" ile artık satılık taşınmaz ilanlarını da doğrulamaya başladı. Uygulama ülke genelinde hayata geçirildi.
Gündem

İznik Gölü’nde Çekilme Riskine Dikkat Çekildi

İznik Gölü'nde yaşanan su seviyesindeki düşüş, son yağışlara rağmen devam ediyor; bu durum bölgedeki çiftçileri ve esnafı endişelendiriyor.
Gündem

Rusya’dan Navalnıy İddialarına Sert Tepki Geldi

Rusya, muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirli ok kurbağalarının toksiniyle öldüğü iddialarını, Batı'nın dikkatini başka yöne çekme çabası olarak değerlendirdi.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya’da Temaslarda Bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret ederek ikili ilişkileri güçlendirecek ve Gazze'deki ateşkesin gelişimini görüşecek.
Gündem

Fenerbahçe Şampiyonluk İddiasını Sürdürdü: Aktürkoğlu Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, Süper Lig'deki 22. haftada Trabzonspor'u 3-2 yenerek liderlik mücadelesine devam etti. Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonrası Galatasaray demesi ise sosyal medyada dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.