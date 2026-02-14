ABD Hava Kuvvetleri’nden DEAŞ’a Hava Saldırıları

ABD HAVA KUVVETLERİ SURİYE’DE DEAŞ HEDEFLERİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD hava kuvvetlerinin Suriye’de DEAŞ’a ait altyapı ve silah depolarını birçok hassas mühimmatla hedef aldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, askeri baskının sürdürülmesi amacıyla 3-12 Şubat tarihleri arasında Suriye’de 30’dan fazla DEAŞ hedefine yönelik 10 hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.

DEAŞ HEDEFLERİ SORGUSUZ ATEŞ ALTINA ALINDI

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik daha önce düzenlenen hava saldırılarının ise 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan bombardımanlarda DEAŞ’a ait iletişim merkezi, stratejik lojistik noktası ve silah depolarının toplamda 5 ayrı hava saldırısıyla imha edildiği belirtildi. Saldırıların 20 Aralık tarihinde başlatılan “Şahin Gözü Operasyonu” kapsamında yapıldığı vurgulandı.

OPERASYONUN NEDENİ DEAŞ SALDIRISI

Açıklamada ayrıca, bu operasyonun 13 Aralık’ta Palmira’da düzenlenen ve 2 ABD askeri ile bir tercümanın hayatını kaybetmesine sebep olan DEAŞ saldırısına yanıt olarak başlatıldığı hatırlatıldı. Son iki ay içinde yapılan hedefli operasyonlarda 50’den fazla DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği veya yakalandığı, ayrıca DEAŞ’a ait 100’den fazla altyapı hedefinin de yüzlerce hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi.