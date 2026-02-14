Cardi B Las Vegas’ta Sahnede Düşerken Eğlenceli Açıklama Yaptı

cardi-b-las-vegas-ta-sahnede-duserken-eglenceli-aciklama-yapti

DÜNYACA ÜNLÜ RAPÇİ KAZA GEÇİRDİ

Dünyaca tanınan rap müziği sanatçısı Cardi B, geçtiğimiz cumartesi günü Las Vegas’ta yaptığı ‘Little Miss Drama Turnesi’ konseri sırasında bir sandalyeden beklenmedik bir şekilde düştü.

ŞARKICI GÜLDÜRDÜ

Düştükten sonra kısa bir süre yerde kaldıktan sonra kalkmayı başaran Cardi B, bu esnada esprili bir dille hükümete atıfta bulundu. Yere düşmesinin ardından, “O ben değildim, hükümetti” sözleriyle durumu mizahi bir dille açıkladı.

DİĞER DETAYLAR

Konser sırasında yaşanan bu olay, izleyicilerde hem şaşkınlık hem de kahkahalara yol açtı. Cardi B, sahnede gösterdiği eğlenceli tavırlarla yine hayranlarının gönlünü kazandı.

