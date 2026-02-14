Samsunspor Thorsten Fink ile Anlaşmaya Vardı

samsunspor-thorsten-fink-ile-anlasmaya-vardi

Samsunspor, Thorsten Fink ile anlaştı

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile prensipte bir anlaşmaya vardı. Fink’in, yarın Samsun’a gelmesi bekleniyor.

ALMAN ÇALIŞTIRICIDAN AÇIKLAMA

Kırmızı beyazlı ekip, Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maç sonrası Thomas Reis ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Samsunspor, Fink’in transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır. Thorsten Fink, yarın Samsun’a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

FINK’İN KARIYERİ

58 yaşındaki teknik direktör Fink, en son Belçika’nın Genk takımında görev yapmakta iken geçen aralık ayında ayrılmıştı. Kariyerinde Ingolstadt, Basel, Hamburg, APOEL Nikosia, Austria Wien, Grasshopper, Vissel Kobe, Riga, Al-Nasr SC (BAE) ve St. Truiden gibi takımları çalıştırmıştır. Fink, Basel ile 2 kez İsviçre Süper Ligi ve 1 kez İsviçre Kupası kazanma başarısını elde ederken, Vissel Kobe ile de 1 Japonya Kupası ve 1 Japonya Süper Kupası sahibidir.

ALMAN TEKNİK DİREKTÖRLER SİLSİLESİ

Samsunspor, son iki teknik direktörünün de Alman olduğu düşünülünce (Markus Gisdol ve Thomas Reis) bu anlaşmayla birlikte Fink ile tekrar aynı ekolden devam etme kararını almış oluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Ülke Genelinde Uygulanıyor

Ticaret Bakanlığı, devreye aldığı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" ile artık satılık taşınmaz ilanlarını da doğrulamaya başladı. Uygulama ülke genelinde hayata geçirildi.
Gündem

İznik Gölü’nde Çekilme Riskine Dikkat Çekildi

İznik Gölü'nde yaşanan su seviyesindeki düşüş, son yağışlara rağmen devam ediyor; bu durum bölgedeki çiftçileri ve esnafı endişelendiriyor.
Gündem

Rusya’dan Navalnıy İddialarına Sert Tepki Geldi

Rusya, muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirli ok kurbağalarının toksiniyle öldüğü iddialarını, Batı'nın dikkatini başka yöne çekme çabası olarak değerlendirdi.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya’da Temaslarda Bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret ederek ikili ilişkileri güçlendirecek ve Gazze'deki ateşkesin gelişimini görüşecek.
Gündem

Fenerbahçe Şampiyonluk İddiasını Sürdürdü: Aktürkoğlu Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, Süper Lig'deki 22. haftada Trabzonspor'u 3-2 yenerek liderlik mücadelesine devam etti. Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonrası Galatasaray demesi ise sosyal medyada dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.