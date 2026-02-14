Samsunspor Thorsten Fink ile Anlaşmaya Vardı

Samsunspor, Thorsten Fink ile anlaştı

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile prensipte bir anlaşmaya vardı. Fink’in, yarın Samsun’a gelmesi bekleniyor.

ALMAN ÇALIŞTIRICIDAN AÇIKLAMA

Kırmızı beyazlı ekip, Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maç sonrası Thomas Reis ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Samsunspor, Fink’in transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır. Thorsten Fink, yarın Samsun’a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

FINK’İN KARIYERİ

58 yaşındaki teknik direktör Fink, en son Belçika’nın Genk takımında görev yapmakta iken geçen aralık ayında ayrılmıştı. Kariyerinde Ingolstadt, Basel, Hamburg, APOEL Nikosia, Austria Wien, Grasshopper, Vissel Kobe, Riga, Al-Nasr SC (BAE) ve St. Truiden gibi takımları çalıştırmıştır. Fink, Basel ile 2 kez İsviçre Süper Ligi ve 1 kez İsviçre Kupası kazanma başarısını elde ederken, Vissel Kobe ile de 1 Japonya Kupası ve 1 Japonya Süper Kupası sahibidir.

ALMAN TEKNİK DİREKTÖRLER SİLSİLESİ

Samsunspor, son iki teknik direktörünün de Alman olduğu düşünülünce (Markus Gisdol ve Thomas Reis) bu anlaşmayla birlikte Fink ile tekrar aynı ekolden devam etme kararını almış oluyor.