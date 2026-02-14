Emlak Katılım Yöneticiler Zirvesi Başarıyla Gerçekleştirildi

Emlak Katılım tarafından Yöneticiler Zirvesi gerçekleştirildi. Bu zirvede katılım finans sektörünün mevcut durumu, küresel ve ulusal finans gelişmeleri ile geleceğe yönelik stratejik hedefler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Zirveye ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılım gösterdi. Kurum, zirve esnasında yaptığı konuşmada Emlak Katılım’ın köklü geçmişine ve temsil ettiği değerlere vurgu yaptı.

EMLAK KATILIM’IN GÜCÜ

Kurum, “Emlak Katılım Türkiye’nin inşa ve ihya hareketinin finans gücü olmanın yanında; tarihimizin ‘Eytam’ ruhunu, emaneti ve yetim hakkını gözeten bir vicdanın da temsilcisidir” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, vatandaşların konuta erişiminde devlete olan güvenine de değinen Kurum, “Vatandaşımız konuta erişimde devletimize nasıl güveniyorsa, biz de 100 yıllık çınarımız Emlak Katılım’ın iradesine aynı güveni duyuyoruz” dedi.

GÜÇLÜ FİNANS VİZYONU

Gelecek döneme dair finans vizyonunu da paylaşan Kurum, “Köklü mirasımızdan aldığımız güçle; konuta erişimi kolaylaştıran, şehirlerini dönüştüren, üreten Türkiye’ye omuz veren bir finans vizyonunu hep birlikte büyüteceğiz” değerlendirmesini yaptı. Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, zirvede yaptığı konuşmada ise, “Emlak Katılım olarak bugün itibariyle 44 ilde, 1916 çalışanla, 122 şubede hizmet veriyoruz. Müşteri tabanımızı her geçen gün yaygınlaştırıyoruz. Bugün büyük bir memnuniyetle söyleyebilirim ki, size arz ettiğimiz projelerin neredeyse tamamını faaliyete geçirdik, hepsini tamamladık.” ifadelerini kullandı.