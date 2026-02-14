Fenerbahçe Trabzonspor’u Papara Park’ta 3-2 Yendi

FENERBAHÇE DEPLASMANDA TRABZONSPOR’U DEVİRDİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 3 puan farkını korumayı başardı. Trabzonspor ise bu maçtan sonra zirvenin 10 puan gerisine düştü.

MAÇTAN NOTLAR: 5 GOL ATILDI

Şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşı karşıya geldiği mücadele, Papara Park’ta yapıldı ve toplamda 5 gol atıldı. Fenerbahçe’nin gollerini Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Asensio kaydetti. Trabzonspor ise Muçi ve Onuachu ile karşılık verdi. Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 52’ye çıkarırken, Trabzonspor 45 puanda kaldı.

İKİ TAKIMIN İLK 11’LERİ AÇIKLANDI

Trabzonspor’un ilk 11’inde Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Mustafa, Felipe Augusto, Onuachu ve Muçi yer aldı. Fenerbahçe ise Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem ve Talisca ile sahaya çıktı.

GOL NOTLARI: MAÇTA ERKEN GOL

Maçın başlama düdüğünden sadece 6 dakika geçtikten sonra Trabzonspor, Nwaiwu’nun uzun pası ile öne geçti. Savunmanın arkasında topla buluşan Muçi, öne çıkan kaleci Ederson’un üzerinden topu filelere gönderdi ve durumu 1-0 yaptı.