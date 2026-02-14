Bebek Otel Sahibi Yazışmalarla Gündemde Kalıyor

Akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın cep telefonunda gerçekleştirdiği inceleme ile 550 bin WhatsApp yazışmasını geri getiriyor. Club House’a gidenlerin fotoğrafları, Club House adlı mekânın yıkım kararının durdurulması ve Bebek Otel ile ilgili tüm yazışmalar da elde edildi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

İnceleme sonucunda bu yazışmalar arasında birçok iş adamıyla yapılan görüşmelere de rastlandığı bildiriliyor. Yetkililer, dijital materyaller üzerine uygulanan teknik analizlerin sürdüğünü ve elde edilen bulguların soruşturma dosyasına eklendiğini kaydetti.

GÖZALTINA ALINDI

Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım, soruşturma çerçevesinde 5 Ocak’ta gözaltına alınmış ve 7 Ocak’ta İstanbul Adliyesi’nde, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Yıldırım, gözaltı sürecinde uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na (ATK) götürülmüş ve burada doku ve kan örnekleri alınmıştı. Yapılan testler neticesinde Yıldırım’ın saçında esrar maddesi tespit edildiği öğrenildi.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan bulgular ışığında yeni tespitlerde bulundu. Başsavcılık, Yıldırım’ın malvarlığını suçtan elde ettiğine ve bu gelirleri akladığına dair “ciddi emarelerin bulunması” sebebiyle mal varlığına el konulmasını talep etti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, bu talebi değerlendirerek Yıldırım’ın mal varlığına el konulması yönünde karar verdi. Bunun yanı sıra, Muzaffer Yıldırım hakkında “kara para aklama” suçlamasıyla da ayrı bir soruşturma başlatıldığı anlaşıldı.