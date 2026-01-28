ABD Hava Kuvvetleri Yeni Tatbikat İçin Hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik tehditlerini yeniden gündeme getirdi. USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Körfez’e ulaşmasının ardından, yeni bir filonun da İran’a doğru hareket ettiği bilgisini paylaştı. Gerilim devam ederken, iki ülke arasında karşılıklı tatbikat açıklamaları yapıldı. Ayrıca, bir gazete, ABD’nin Ortadoğu’ya ek Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri sevk ettiğini bildirdi.

ABD’DEN HAZIRLIK TATBİKATI DUYURUSU

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT), birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı icra edeceğini duyurdu. Bu tatbikat, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanında savaş hava gücünün konuşlandırılmasını, sevk edilmesini ve operasyonel sürdürülebilirliğini gösterme amacını taşıyor. Tatbikatın, varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmanın yanı sıra, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak için düzenlendiği kaydedildi. AFCENT Komutanı Derek France, “Hava kuvvetleri personelimiz, zorlu şartlar altında güvenli ve hassas bir şekilde, ortaklarımızla birlikte dağılıp operasyonlar yürütebileceklerini kanıtlıyorlar. Bu, savaşa hazır hava kuvvetleri personelini muhafaza etme taahhüdümüzü yerine getirme ile ilgilidir” ifadelerini kullandı. Tatbikatın, ev sahibi ülke onayıyla ve sivil-askeri havacılık otoriteleriyle işbirliği içinde gerçekleştirileceği vurgulandı.

İRAN’DAN TATBİKAT VE HAVA TRAFİĞİ UYARISI

Öte yandan, İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında askeri atış faaliyetleri gerçekleştirileceği nedeniyle bir duyuru yayımladı. Bu duyuruda, Hürmüz Boğazı hattında 27-29 Ocak tarihleri arasında askeri atış faaliyetlerinin yapılacağı belirtildi. Faaliyetlerin, 5 deniz mili yarıçaplı bir alanda gerçekleşeceği ve tatbikat süresince hava sahasının belirli yüksekliklere kadar kısıtlı olacağı kaydedildi. Yetkililer, belirtilen tarihlerde bölgeden geçiş yapacak hava araçlarının bu uyarılara dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: ÇOK ENDİŞELİYİZ

Birleşmiş Milletler, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu’ya konuşlandırılmasının ardından bölgedeki askeri yığına dair “gerçekten çok endişeli” olduklarını ifade etti. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter’in azami itidal çağrılarını tekrar gündeme getirdiğini belirterek, “Tüm aktörleri, gerilimi artıracak eylemlerden kaçınmaya teşvik ediyoruz” dedi. Ayrıca, bölgesel gerilimi azaltma çabalarını desteklediklerini ve tüm aktörleri güvenliği güçlendirecek somut adımlar atmaya davet ettiklerini sözlerine ekledi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln’un Orta Doğu’ya “bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla” yerleştirildiğini bildirdi. Bu açıklama, ABD’nin İran’a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı içinde olduğu yönündeki haberlerin gündeminde yer aldığı bir zamanda yapıldı.