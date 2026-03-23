ABD Havalimanında Uçak Kazası: Pilotlar Hayatını Kaybetti

**FECİ UÇAK KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI**

New York’ta bulunan LaGuardia Havalimanı’nda gerçekleşen trajik uçak kazasına dair güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı.

**İNİŞ SIRASINDA HİZMET ARACINA ÇARPTI**

Air Canada Express’e ait bir yolcu uçağı, iniş gerçekleştirdiği sırada yer hizmeti aracına çarparak kaza yaptı. Bu anlar, havalimanı çevresindeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

**KAZADA İKİ FATALİTE VE YARALILAR YAŞANDI**

Kazanın sonucunda pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralanma vakası yaşadı.