ABD Havalimanında Uçak Kazası: Pilotlar Hayatını Kaybetti

**FECİ UÇAK KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI**

New York’ta bulunan LaGuardia Havalimanı’nda gerçekleşen trajik uçak kazasına dair güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı.

**İNİŞ SIRASINDA HİZMET ARACINA ÇARPTI**

Air Canada Express’e ait bir yolcu uçağı, iniş gerçekleştirdiği sırada yer hizmeti aracına çarparak kaza yaptı. Bu anlar, havalimanı çevresindeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

**KAZADA İKİ FATALİTE VE YARALILAR YAŞANDI**

Kazanın sonucunda pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralanma vakası yaşadı.

Gündem

Yatırımcılar Altın İçin Kuyrukta Bekliyor

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarının düşmesiyle vatandaşlar kuyumcular önünde uzun kuyruklar oluşturarak alım yapmak için yoğun ilgi gösterdi.
Gündem

LGS Başvuruları İçin Süreç Başladı: Detaylar Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS için başvuruların 10 Nisan'a kadar "e-Okul" aracılığıyla yapılacağını duyurdu.
Gündem

Savaşın 24’üncü Gününde Trump’ın Planları Açıklandı

İsrailli bir yetkili, ABD'nin İran Meclis Başkanı ile iletişim kurduğunu ancak İsrail'in bu süreç hakkında bilgilendirilmediğini açıkladı.
Gündem

Nadir 1943 Lincoln Sentinin Koleksiyon Değeri Artıyor

1943 yapımı nadir bronz Lincoln sentinin tanesi 37 milyon dolara açık artırmada satışa çıkıyor. Savaş döneminde basım hatası nedeniyle bu paralar değerli koleksiyon parçaları haline geldi.
Gündem

Erol Köse’nin Şüpheli Ölümü Sonrası Not Ortaya Çıktı

Sarıyer'de balkondan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin ölümü intihar iddialarıyla çalkalanıyor. Psikolojik sorunlar yaşadığı ve evden çıkmadığı belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.