Ağrı Dağında Kaybolan Kadın Dağcı İçin Arama Başlatıldı

Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcı grup içerisinde bulunan ve 4 bin 700 metreden geri dönen kadın dağcı için arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, 5 kişiden oluşan bu dağcı ekibi, ülkenin en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı’na tırmanışa geçti. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, S.H. isimli kadın, öğle saatlerinde grup üyelerinden ayrılarak dönüşe geçmeyi tercih etti.

OLUMSUZ HAVALARA RAĞMEN GİDİLDİ

Gruptaki diğer dört kişi ise kötü hava koşulları sebebiyle zirveye ulaşamadan akşam saatlerinde 3 bin 900 rakımdaki kamp alanına iniş yaptı. Buraya vardıklarında S.H.’nin kamp alanında olmadığı tespit edildi. Durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildiren grup, ardından 3 bin 200 rakımdaki başka bir kamp alanına doğru hareket etti. Bu ihbar üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri kaybolan kadını bulabilmek için çalışmalar başlattı. Ayrıca, arama kurtarma ekiplerinin ulaşımını sağlamak amacıyla Ağrı Dağı’na giden yolda İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor. Hem havadan hem de karadan yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi’nin ekipleri de bölgeye giderek arama çalışmaları yürüten ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kumanya desteği sağlıyor.

KEŞİF İÇİN HAVA ARAÇLARI KULLANILDI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, pazar günü 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bir ihbarda, bir grup dağcının yaklaşık 4 bin 700 metrede mahsur kaldığı ve hipotermi riski altına girdiği bilgisinin verilmesi üzerine, ilk etapta 19 personel, 5 araç ve 2 iş makinesiyle arama kurtarma faaliyetlerine başlandığı duyuruldu. Bölgedeki ilk incelemeler sonucunda, rehber eşliğinde tırmanış yapan 5 kişilik gruptan 4’ünün sağlık durumlarının iyi olduğu ve güvenli bir alana indirildiği belirtildi. Ancak, S.Y. isimli kadının, daha düşük rakımdaki kamp alanına dönmek üzere gruptan ayrıldığı fakat oraya ulaşamadığı tespit edildi. Bu gelişme sonrası, pazartesi sabah saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmaları S.Y. için yoğunlaştırıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bu çerçevede, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin koordinasyonunda yürütülen faaliyetlere hava unsurları da dâhil edildi. Jandarma envanterine ait hava aracının yanı sıra emniyet birimlerine ait insansız hava araçları da bölgede keşif ve arama faaliyetlerine katkıda bulundu. Ek olarak, arama çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla profesyonel dağcılardan oluşan ekibin bölgeye sevk edildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerine 11 araç, 3 iş makinesi, 1 jandarma keşif uçağı, 2 İHA, 3 dron ve 52 personelin katıldığı belirtildi. S.Y.’yi bulma çalışmalarının olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen koordineli ve kesintisiz bir şekilde devam ettiği vurgulandı.