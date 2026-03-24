Kırklareli’nde Yangınla Kasten Öldürme İddiası

kirklareli-nde-yanginla-kasten-oldurme-iddiasi

KIRKLARELİ’NDE EV YANGINI: BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kırklareli il merkezinde 8 Mart tarihinde bir evde meydana gelen yangında Mehmet Erol, yaşamını yitirdi. Yangının şüpheli şekilde çıkması üzerine Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI KRİTİK ROL OYNADI

Yangın öncesi çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve yapılan saha araştırmaları sonucunda, G.Ö. adlı kadının evin etrafında kağıt ve karton parçalarıyla dolaştığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından G.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde kendisinin gösterdiği yerlerde kağıt ve tahta parçalarını topladığı doğrulandı.

OLAYI KABUL ETTİ

G.Ö., verdiği ifadesinde, evin çatısından içeri girerek daha önce evine getirdiği ayçiçeği yağı ile kağıt ve tahta parçalarını ateşe vererek yangını çıkardığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen G.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Tasarlayarak ve yangınla kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

