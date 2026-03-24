Spor Salonunda Fenalaşan Hemşire Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK’TA SPOR SALONUNDA KALP KRİZİ GEÇİREN HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak merkezindeki Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan spor salonunda antrenman yaparken rahatsızlanan Eda Kerim Tekin yere düşerek bayıldı. Olayın bildirilmesi üzerine spor salonuna ulaşan sağlık ekipleri, Tekin’e ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, Tekin ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.

KALBİ DURDU, MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Hastaneye ulaştığında kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tekin’in kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. Eda Kerim Tekin’in, Türk Kızılay Zonguldak Şubesi’nde 21 yıldır hemşirelik yaptığı bilgisi verildi.

