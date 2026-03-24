İran’dan İsrail’e Bir Kez Daha Füze Saldırısı

ABD İLE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRISINA MİSİLLEME

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların 24’üncü günü geride kaldı. Saldırılara karşılık olarak İran, bu gece misillemelerini bir kez daha gerçekleştirdi. İran’ın İsrail’i hedef alan eylemi sonrasında, ülkenin güneyindeki Dimona Nükleer Tesisi çevresinde alarm sistemleri devreye girdi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran’ın füze saldırısında bulunduğu tespit edildi ve hava savunma sistemlerinin bu füzeleri etkisiz hale getirmek için harekete geçirildiği bildirildi. Hava savunma sistemlerinin çalışması sırasında bölgeden şiddetli patlama seslerinin geldiği aktarıldı. Sadece güney bölgelerinde değil, işgal altındaki Doğu Kudüs’te de alarm sistemleri devreye girdi.

İSABET ALMADIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran’dan ateşlenen füzelerin büyük bir kısmı engellendi. Bazı füzelerin ise açık alanlara düştüğü ifade edildi. Ayrıca, İsrail’in acil yardım kuruluşu Kızıl Davut Yıldızı, saldırıya dair kendilerine ulaşan herhangi bir isabet veya yaralanma bilgisi olmadığını duyurdu. Kurum, gelişmelere göre kamuoyunu bilgilendireceğini duyurdu.

ARAD’DA 84 KİŞİ YARALANMIŞTI

Irak’a yönelik yapılan saldırıların ardından İran, 22 Mart gecesi İsrail’in güneyinde misilleme gerçekleştirmişti. Bu saldırıda bir füze Arad kentinde bir bölgeye doğrudan isabet etmiş, bu olayda 84 kişi yaralanmıştı. Kızıl Davut Yıldızı, hastanelere kaldırılan yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğunu, 19’unun orta, 55’inin ise hafif yaralı olduğunu bildirdi. Ayrıca, 4 kişinin panik nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi. Dimona kentine de bir İran füzesi düşmüş ve burada da çok sayıda yaralanma vakası olduğu kaydedildi. İran’ın düzenlediği misilleme saldırılarında birçok bölgeye füze parçalarının düştüğü bildirildi.