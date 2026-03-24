USS Gerald R Ford’un Girit Adası’ndaki Durumu Açıklandı

USS GERALD R. FORD’UN DURUMU RESMEN AÇIKLANDI

ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika/Altıncı Filosu tarafından yapılan açıklamada, USS R. Ford’un Girit Adası’ndaki Souda Deniz Üssü’nde bulunduğu ve bakım sürecinden geçtiği doğrulandı. Yapılan duyuruda, “USS Gerald R. Ford (CVN 78), Kızıldeniz’deki operasyonlarının ardından bakım ve onarım için 23 Mart 2026’da Souda Körfezi Deniz Destek Faaliyetleri Üssü’ne geldi” ifadelerine yer verildi. Uçak gemisinin görev kabiliyetini tam manasıyla koruduğu belirtilirken, liman ziyaretinin geminin verimli bir şekilde değerlendirilmesine, onarımına ve ikmaline olanak sağladığı ifade edildi.

USS GERARD R. FORD’UN GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Aynı açıklamada, Gerald R. Ford Taşıyıcı Taarruz Grubu’nun denizaşırı görevine devam ettiği vurgulandı. Yunanistan’da yayımlanan bir gazetede, 17 Mart’da “USS Gerald R. Ford” uçak gemisinin gelecek hafta Girit Adası’ndaki Souda Deniz Üssü’ne gideceği yönündeki iddialara yer verildi. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, 12 Mart’ta USS Gerald R. Ford’un çamaşırhane bölümünde teknik bir arızadan kaynaklanan yangının çıktığını bildirmişti.

İRAN’DAN GELEN TEHDİTLER

İran Silahlı Kuvvetlerinin misilleme yapan birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı yakınlarına gelen USS Gerald R. Ford’un tehdit oluşturduğunu kaydetti ve Kızıldeniz’deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiğini belirtti. Ayrıca, bir medya organı gemideki yangının 30 saatten fazla sürdüğünü iddia ederek, yangında yatakları hasar gören 600’den fazla denizci ve mürettebatın o günden bu yana yerde ve masaların üstünde uyumak zorunda kaldığını ileri sürdü.