ABD İle İran Arasındaki Gerginlik Askeri Çatışmaya Dönüşebilir Mi

ABD İLE İRAN ARASINDA GÖZLER SAVAŞA MI DÖNECEK?

İran ile ABD arasında süregelen gerginlik, savaş olasılığını gündeme getiriyor. İki ülkenin diplomatik heyetleri, İsviçre’de görüşmelerini sürdürürken, Politico dergisi dikkat çekici iddialara yer verdi. Bu iddialara göre, Beyaz Saray içindeki bazı yetkililer, İran’a yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin öncelikle İsrail tarafından başlatılmasının daha stratejik bir avantaj sağlayacağını dile getirdi. Donald Trump’ın kıdemli danışmanları, İsrail’in bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda İran’ın karşılık vereceğini ve bu gelişmenin ABD operasyonuna olan kamu desteğini artıracağı öngörüsünde bulundu.

GELİŞMELERİN TEMELİ KAMU OYU

Bu yaklaşım, Amerikan kamuoyunun savaşa karşı olan isteksizliğini hedef alıyor. Anketler, Amerikalıların rejim değişikliğine destek verdiğini fakat muhtemel ABD kayıplarına karşı temkinli yaklaştığını gösteriyor. ABD, 2003 Irak işgalinden bu yana bölgedeki en büyük askeri yığınağını gerçekleştirip iki uçak gemisi ve birçok savaş uçağını bölgeye göndermiş durumda. Ancak yetkililer, olası bir kapsamlı saldırının bölgede bulunan Amerikan üslerini ve diğer varlıkları tehdit altına sokabileceği endişesini taşıyor.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM ARAYIŞI

Diplomatik çabalar devam ederken, ABD ve İran heyetleri Cenevre’de bir araya gelecek. Fakat bazı uzmanlar, Washington’da asıl sorunun “saldırının ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği” yönünde olduğunu ifade ediyor. Askeri hazırlıklar sürerken, özel elçi Steve Witkoff ile Jared Kushner’den oluşan müzakere ekibi, bugün üçüncü görüşmelerde İranlılarla bir araya gelecek. Bununla birlikte, Trump’a yakın bazı isimler ise askeri müdahalenin kaçınılmaz olduğuna inanıyor.

MUHTEMEL OPERASYONUN HAZIRLIKLARI

Olası askeri eylem hakkında birkaç senaryo üzerinde duruluyor; Tahran’ı anlaşmaya zorlamak amacıyla sınırlı bir saldırının yapılması ya da doğrudan İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i etkisiz hale getirmek üzere planlanan saldırılar gibi seçenekler üzerinde tartışmalar sürüyor. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Trump yönetiminin İran’ın nükleer programı yeniden başlatma çabalarına dair elde edilen gizli bilgilere dayanan bir brifing verdiklerini kaydetti. Bu durum, askeri müdahale gerekliliğini güçlendirdiğini savunurken, Demokrat üyeler henüz bu konuda bilgilendirilmediklerini bildirdi. İran hükümeti ise nükleer programının barışçıl olduğunu belirtmeyi sürdürse de, ABD bu değerlendirmelere kuşkuyla yaklaşıyor. Beyaz Saray, stratejik tartışmalara dair spekülasyonlara dair yorum yapmaktan kaçınarak, nihai kararın Trump’ta olduğunu vurguluyor.