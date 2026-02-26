Android Cihazlarda Gemini Dönemi Başlıyor

Android işletim sisteminin lideri Sameer Samat, Gemini adlı yeni özelliğin akıllı telefonlarda çok adımlı görevleri kolaylaştırabileceğini bildirdi. Bu yenilik, ilk olarak Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Samsung Galaxy S26 modellerinde kullanıcılarla buluşacak.

GRUP SOHBETİNDEN OTOMATİK PİZZA SİPARİŞİ

Düzenlenen etkinlikte, Gemini’nin karmaşık bir aile grup sohbetini analiz ederek herkesin tercihleri doğrultusunda pizza siparişi vermesini sağlayan bir sistem tanıtıldı. Kullanıcılar, yalnızca son onayı vererek bu akıllı sistemin avantajlarından yararlanıyor. Bu özellik, yapay zeka teknolojisinin geldiği seviyeyi gözler önüne seriyor. Ayrıca, Gemini’nin kısa süre önce Chrome tarayıcısına eklenen otomatik tarama fonksiyonu, yeni güncellemeyle doğrudan Android işletim sistemine entegre edilecek. Bu hamleyle yapay zeka, basit bir sohbet robotu olmaktan çıkıp kapsamlı bir verimlilik asistanı olarak konumlandırılıyor.

SİRİ REKABETTE GERİDE KALDI

Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde Siri için tanıtılan ekran tanıma gibi ileri düzey özellikler henüz piyasaya sürülmedi ve bu nedenle şirket ilgili reklamlarını geri çekmek zorunda kaldı. İddialara göre bu özelliklerin bazıları, iOS 27 sürümüne kadar gecikebilir. Bu durum, Google’ın yapay zeka pazarındaki liderliğini önemli ölçüde pekiştiriyor.

