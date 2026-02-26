Ülker Sürdürülebilirlikte Global Başarıyı Elde Etti

ÜLKER, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SINAVINDAN 80 PUAN ALDI

Ülker, S&P Global tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde 80 puan alarak, 2025 yılı ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) performansı açısından gıda sektöründe en iyi yüzde 3’lük dilimde yer aldı. S&P Global’in bu puanlama doğrultusunda oluşturduğu The Sustainability Yearbook listesinde Türkiye’den üst üste 6. kez gıda sektöründe yer alan tek şirket olarak dikkat çekti. Dünya genelinde 59 sektörden 9200’den fazla firmanın çevresel, sosyal ve yönetişim performansları değerlendirildi. Bu değerlendirmelerde başarılı sonuçlar elde eden 848 şirketin listelendiği The Sustainability Yearbook 2026’da, genel değerlendirmede 16 Türk şirketinden biri olan Ülker, “Gıda Ürünleri” kategorisindeki tek Türk şirketi olarak varlığını sürdürdü.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ BAŞARILAR

S&P Global, kurumsal sürdürülebilirlik alanında söz konusu şirketleri, çevresel etkileri yönetme becerileri, sosyal sorumlulukları iş yapma biçimlerine yansıtma anlayışı ve yönetişim yapısıyla ilgili kriterlere dayanarak değerlendiriyor. Ülker, sürdürülebilirlik odaklı uzun vadeli ve sistemli bir yaklaşım benimsemiş durumdadır. Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, sürdürülebilirlikle ilgili büyüme ve operasyonel mükemmellik anlayışlarının, ulusal ve uluslararası platformlardaki başarılarla desteklendiğini ifade etti. Kölükfakı, “S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’ne göre global ölçekte gıda sektöründe %3’lük dilimde yer almak, sürdürülebilirlik alanında dünyanın en yüksek performans gösteren şirketleriyle aynı seviyede değerlendirildiğimizi ortaya koyuyor” dedi.

GELECEK HIZLA GELİYOR

Kölükfakı ayrıca, “Bu sonuç çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında uzun vadeli, tutarlı ve odaklı bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsediğimizin güçlü bir göstergesi. Küresel ölçekte en iyiler arasında yer almak, sorumluluğumuzu artırıyor. 2050 Net sıfır hedefimiz doğrultusunda, değer zincirimizin tamamını kapsayan çalışmalarımızla şirketimizin sürdürülebilirlik kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.