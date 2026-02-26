Süveyda’da 86 Kişilik Esir Değişimi Gerçekleşti

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde gerçekleştirilen esir değişimi, Suriye Kızılayı ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin gözetiminde yapıldı. Bu takas sürecinde, Suriye hükümeti 61 kişiyi serbest bırakırken, İsrail destekli Dürzi lider Hikmet el-Hecri’ye bağlı gruplar da daha önce alıkoydukları 25 bireyi özgür bıraktı. Serbest bırakılan kişilerin sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere sivil savunma ekipleri, Süveyda’nın kuzeyinde bulunan Almutanah kontrol noktasında hazır bulundu. Güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen bu süreç, tarafların karşılıklı olarak gerçekleştirdiği teslimatla sona erdi.

ÇATIŞMALARDAN SONRAKİ GELİŞMELER

Süveyda’da 13 Temmuz 2025 tarihinde bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında patlak veren çatışmalar sonucunda çok sayıda insan hayatını kaybetmiş ve birçok kişi alıkonulmuştu. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçleri ise Dürzi grupların gerçekleştirdiği saldırılara maruz kalarak kayıplar vermişti. Taraflar arasında sağlanan ateşkes, uzun sürmeden bozulmuştu.

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI VE DİPLOMATİK GİRİŞİMLER

Çatışmaların tırmanması üzerine, İsrail Hava Kuvvetleri 16 Temmuz’da Şam’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini, Genelkurmay Başkanlığı ile Savunma Bakanlığını hedef aldı. Aynı tarihte Süveyda’da hükümet ile yerel gruplar arasında yeniden bir ateşkes sağlansa da, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera çevresindeki saldırılarına devam etti. Diplomatik girişimler çerçevesinde, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 16 Eylül’de Şam’daki Tişrin Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşme sonrası, Süveyda’daki gelişmelere ilişkin ortak bir yol haritasının belirlendiği açıklandı. Bu yol haritasında, sivillere zarar verenlerin uluslararası koordinasyonla soruşturulması, insani ve tıbbi yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması, zarar görenlere tazminat ödenmesi ve göç edenlerin dönüşlerinin kolaylaştırılması gibi maddeler yer aldı.