Suudi Arabistan Ekibi Paul Onuachu’yu Transfer Etmek İstiyor

Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu, bir yıl aradan sonra döndüğü bordo-mavililerde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 17 golle Süper Lig’de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Onuachu’ya, Suudi Arabistan’dan bir talip çıktı. Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Al-Ahli kulübü Paul Onuachu için resmi girişimlerde bulunma hazırlıkları yapıyor.

ARAPLAR ONUN İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Suudi ekibin amacı, Nijeryalı golcüyü yüksek bir maaş teklifiyle transfer etmeyi başarmak. İvan Toney’nin Premier Lig’e dönme olasılığı nedeniyle forvet arayışları içinde olan Al-Ahli’nin, Onuachu’ya Trabzonspor’da kazandığı miktarın 3 katından fazlasını teklif etmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Ayrıca Al-Ahli’nin, Paul Onuachu’ya Trabzonspor’daki gelirinin yaklaşık 4 katı kadar bir teklif yapmayı planladığı belirtildi.

7.5 MİLYON EURO TEKLİFİ SÖZ KONUSU

Onuachu’ya yıllık 7.5 milyon euro maaş önermeye hazırlanan Al-Ahli’nin, bu transferdeki ciddiyeti de vurgulanıyor. Bordo-mavili kulübe ise 15-20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli teklif edilmesi bekleniyor. Trabzonspor ile 2.5 + 1 yıl daha sözleşmesi devam eden Onuachu, şu anda kulüpten yıllık 2 milyon euro garanti ücret alıyor.