Ronaldo 1000 Gol Hedefine Bir Adım Daha Yaklaştı

ronaldo-1000-gol-hedefine-bir-adim-daha-yaklasti

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Najma ile Al Nassr arasında oynanan karşılaşmayı Al Nassr, 5-0’lık net bir skorla kazandı. Bu mücadelede bir gol atan Cristiano Ronaldo, büyük hedefi olan 1000 gol konusunda bir adım daha atmış oldu.

RONALDO ATMAYA DEVAM EDİYOR

41 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki 965. golünü kaydetti. Hedefi için 35 golü daha geride bırakması gerekiyor. Ronaldo, bu önemli hedefe ulaşmadan futbol kariyerine son vermek istemiyor. Al Nassr formasıyla 100 gol barajını aşan yıldız oyuncu, dört farklı kulüp ve milli takımıyla bu başarıyı elde eden tarihteki ilk futbolcu unvanına sahip.

1000 GOLÜ GÖRMEDEN FUTBOLU BIRAKMAYACAK

Ronaldo, profesyonel futbol kariyeri boyunca attığı golleriyle dikkat çekiyor. Real Madrid forması altında 450 gol, Manchester United’da 145 gol, Juventus ile 101 gol atan yıldız, Portekiz Milli Takımı’nda ise 138 gole ulaşmayı başardı. Kariyerine ait gol dağılımı ise şu şekildedir: Sporting CP: 5, Manchester United: 145, Real Madrid: 450, Juventus: 101, Al Nassr: 121, Portekiz Milli Takımı: 143.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suudi Arabistan Ekibi Paul Onuachu’yu Transfer Etmek İstiyor

Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu'ya Suudi Al Ahli'nin ilgi gösterdiği, futbolcuya mevcut maaşının üç katı bir teklif yapılacağı öğrenildi.
Gündem

Süveyda’da 86 Kişilik Esir Değişimi Gerçekleşti

Suriye'de hükümet ile Hikmet el-Hecri'ye bağlı gruplar arasında yapılan esir takasında 86 kişi serbest bırakıldı.
Gündem

Ülker Sürdürülebilirlikte Global Başarıyı Elde Etti

Ülker, S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde gıda sektöründe %3’lük dilime girerek önemli bir başarı elde etti ve The Sustainability Yearbook’da 6 yıl üst üste yer aldı.
Gündem

Android Cihazlarda Gemini Dönemi Başlıyor

Google'ın yeni yapay zeka modeli Gemini, karmaşık görevleri başarıyla yerine getirebiliyor. Bu gelişim, Apple'ın Siri'sine karşı önemli bir rekabet yaratıyor ve akıllı telefonları dönüştürüyor.
Gündem

ABD İle İran Arasındaki Gerginlik Askeri Çatışmaya Dönüşebilir Mi

Beyaz Saray yetkilileri, olası bir ABD-İran çatışmasında Amerikan kamuoyundan destek bulamadıkları için, İsrail'in önce saldırmasını tercih ettiklerini öne sürdü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.