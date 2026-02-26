Ronaldo 1000 Gol Hedefine Bir Adım Daha Yaklaştı

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Najma ile Al Nassr arasında oynanan karşılaşmayı Al Nassr, 5-0’lık net bir skorla kazandı. Bu mücadelede bir gol atan Cristiano Ronaldo, büyük hedefi olan 1000 gol konusunda bir adım daha atmış oldu.

RONALDO ATMAYA DEVAM EDİYOR

41 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki 965. golünü kaydetti. Hedefi için 35 golü daha geride bırakması gerekiyor. Ronaldo, bu önemli hedefe ulaşmadan futbol kariyerine son vermek istemiyor. Al Nassr formasıyla 100 gol barajını aşan yıldız oyuncu, dört farklı kulüp ve milli takımıyla bu başarıyı elde eden tarihteki ilk futbolcu unvanına sahip.

1000 GOLÜ GÖRMEDEN FUTBOLU BIRAKMAYACAK

Ronaldo, profesyonel futbol kariyeri boyunca attığı golleriyle dikkat çekiyor. Real Madrid forması altında 450 gol, Manchester United’da 145 gol, Juventus ile 101 gol atan yıldız, Portekiz Milli Takımı’nda ise 138 gole ulaşmayı başardı. Kariyerine ait gol dağılımı ise şu şekildedir: Sporting CP: 5, Manchester United: 145, Real Madrid: 450, Juventus: 101, Al Nassr: 121, Portekiz Milli Takımı: 143.