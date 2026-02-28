ABD İle İran Geriliminde Hava Yolu İddiaları Yalanlandı

abd-ile-iran-geriliminde-hava-yolu-iddialari-yalanlandi

ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM DEVAM EDİYOR

ABD ile İran arasındaki artan gerilim, etkilerini hissettirmeye devam ediyor. ABD’nin, bölgeye çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağı sevk etmesi sonucunda İran coğrafyası alarm durumuna geçmiş durumda.

UÇUŞLARDA İPTAL İDDİASI

Yaşanan bu gerilim, havayolu taşımacılığında da kendini gösteriyor. İstanbul’dan İran’ın başkenti Tahran’a gerçekleştirileceği planlanan bazı uçuşların bu gece iptal edildiği iddiaları ortaya çıktı. Sosyal medyada gündeme gelen bu iddiaların ardından Türk Hava Yolları’ndan bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, “İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.” şeklinde bilgi verdi.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklamasında “İran ile ilgili mutlu değilim ancak Cuma günü daha fazla görüşme yapılması bekleniyor. İran nükleer silaha sahip olamaz, anlaşma yapmak istiyorum.” sözlerine yer vermişti.

